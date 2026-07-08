Дакиа представила новый кроссовер Стрикер: сочетание доступного СУВ и универсала

Румынский бренд Дакиа официально представил свою новую модель Стрикер. Ожидается, что этот кроссовер-универсал создаст серьезную конкуренцию на автомобильном рынке не только благодаря своему уникальному дизайну, но и доступной цене. По словам представителей компании, новая модель станет достойной альтернативой таким популярным автомобилям, как Skoda Octavia. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Дакиа Стрикер обладает уникальной конструкцией, сочетающей в себе черты СУВ, универсала и седана. Это второй крупный проект бренда в К-сегменте после модели Бигстер. Автомобиль длиной 4,62 метра обещает стать одним из лучших предложений в своем классе по соотношению цены и качества. По имеющимся данным, стартовая цена автомобиля на рынке Великобритании составит менее 25 тысяч фунтов стерлингов.

Технические возможности и оснащение

Директор по дизайну Дакиа Дэвид Дюран подчеркнул, что Стрикер был разработан для полного удовлетворения потребностей современных автолюбителей. Автомобиль будет предлагаться с двумя типами силовых агрегатов фулл-хйбрид. Это играет важную роль в обеспечении топливной экономичности и экологичности.

Даже в базовой комплектации автомобиль оснащен довольно богато. В него входят:

10,1-дюймовый сенсорный дисплей;

система интеграции смартфонов;

цифровая приборная панель;

камера заднего вида;

электростеклоподъемники на всех дверях.

Комплектация Экспрессион более высокого уровня дополнена легкосплавными дисками, двухзонным климат-контролем, электронным стояночным тормозом (ауто-холд) и УСБ-портами для задних пассажиров. Ожидается, что цена этой версии составит около 26 тысяч фунтов.

Специальные версии для различных нужд

Самые дорогие версии Дакиа Стрикер — Экстреме и Джурней — предлагают покупателям еще больше комфорта. Комплектация Экстреме предназначена для любителей активного отдыха и оснащена моющимися покрытиями и резиновыми ковриками. Версия Джурней адаптирована для семейных путешествий: в ней есть автоматическое открытие багажника, онлайн-навигация и аудиосистема с шестью динамиками.

В последние годы бренд Дакиа значительно укрепил свои позиции на европейском рынке. В частности, модель Бигстер стала самым продаваемым СУВ в своем сегменте во второй половине 2025 года. Ожидается, что выход модели Стрикер продолжит этот успех бренда. Также на 2027 год запланирована презентация третьей модели этой серии.

Модели Дакиа могут быть интересны и для автомобильного рынка Узбекистана, поскольку многие из них продаются в других регионах под брендом Renault. Учитывая высокий спрос на доступные кроссоверы, вполне вероятно, что такие модели, как Стрикер, в будущем найдут свое место и в нашем регионе.