Тело аятоллы Али Хаменеи доставлено в Ирак, похороны продлятся до 9 июля

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Тело аятоллы Али Хаменеи доставлено в Ирак, похороны продлятся до 9 июля

Тело покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи было доставлено в Ирак в рамках траурных мероприятий. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что гроб с телом Хаменеи был доставлен в священный для иракцев город Наджаф 7 июля. В аэропорту его встретили официальные лица во главе с премьер-министром Ирака Али аз-Зайди, а также ряд высокопоставленных государственных чиновников. Город Наджаф считается одним из величайших мест паломничества для шиитов всего мира, так как здесь находится усыпальница имама Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда (с.а.в.). Именно поэтому проведение церемонии погребения в этом городе имеет большое символическое значение.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян также посетил Наджаф для участия в церемониях. В официальной встрече в аэропорту приняли участие политические лидеры Ирака, руководство страны и шиитские религиозные деятели. Также планируется, что 8 июля гроб провезут по улицам города в рамках массовых траурных мероприятий.

Церемонии прощания с аятоллой Али Хаменеи начались 3 июля в Тегеране. В них приняла участие официальная делегация из Узбекистана во главе со спикером Законодательной палаты Нуриддином Исмоиловым. На церемонии прощания присутствовали трое сыновей Хаменеи — Мустафа, Мейсам и Масуд.

Однако действующий верховный лидер Ирана Моджтаба не присутствовал на похоронах отца. Он был назначен новым верховным лидером 9 марта текущего года вместо своего отца. Утверждается, что он до сих пор не появлялся на публике из-за травм, полученных в результате авиаударов, нанесенных США и Израилем. В то же время отмечается, что его отсутствие на похоронах связано с мерами безопасности.

Согласно официальным данным, траурные мероприятия продлятся до 9 июля. После этого тело Хаменеи будет предано земле в городе Мешхед рядом с могилой одного из средневековых шиитских имамов. По данным источников, вместе с ним в одном месте планируется похоронить его дочь, зятя, невестку и 14-месячного внука.

Напомним, что аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате атак США и Израиля. Его смерть была официально подтверждена 1 марта. Изначально церемонии прощания с бывшим лидером должны были начаться 4 марта и продлиться три дня. Однако организаторы заявили, что из-за ожидания «миллионов участников» и необходимости подготовки соответствующей инфраструктуры похоронные и траурные мероприятия были перенесены на июль.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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