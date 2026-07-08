Бывший арбитр: «Судейство в матче Аргентина — Египет было верным»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил работу главного судьи Франсуа Летексье в матче 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта.

Представители Египта после поражения со счетом 2:3 выразили недовольство решениями судьи. Однако, по мнению Николаева, в ключевых спорных эпизодах арбитр и VAR действовали правильно.

«Это поддались эмоциям»

Николаев объяснил недовольство египетской стороны тем, что они вели в счете 2:0, но в итоге упустили победу.

«Я думаю, что это просто эмоции после того, как упустили победу, ведя 2:0», — сказал бывший арбитр.

По его словам, вполне естественно, что после такого тяжелого поражения у представителей команды возникают претензии к судейству.

Вмешательство VAR при отмененном голе признано верным

Отмененный гол Египта стал одним из самых обсуждаемых эпизодов.

Николаев считает, что перед началом атаки было зафиксировано нарушение правил, и VAR был прав, пригласив судью к монитору.

«Нельзя говорить о неверном решении. Нарушение правил перед началом атаки было очевидным», — подчеркнул он.

Вопросов к пенальти в ворота Аргентины нет

Бывший арбитр также остановился на эпизоде с назначением пенальти в ворота Египта.

По его мнению, в этой ситуации защитник сыграл неверно, и решение судьи было обоснованным.

«К пенальти в ворота Египта вопросов нет. Это была проблема защитника», — сказал Николаев.

В эпизоде с Салахом пенальти не было

Также возникли споры о том, было ли нарушение правил против Мохаммеда Салаха в штрафной площади перед победным голом Аргентины.

Николаев отметил, что в этом случае защитник сначала сыграл в мяч, а контакт произошел уже после этого.

По его мнению, оснований для назначения пенальти в такой ситуации не было.

«Судья хорошо контролировал игру»

Алексей Николаев высоко оценил общую работу Франсуа Летексье.

«Мне понравилась работа одного из лучших европейских арбитров на турнире. Он контролировал игру на очень хорошем уровне», — сказал он.

Бывший арбитр также отверг разговоры о том, что решения принимались в пользу более сильных команд. По его мнению, если смотреть без эмоций, то основные спорные эпизоды в матче Аргентина — Египет были понятными и объяснимыми с точки зрения судейства.