Неймар перед выбором после ЧМ-2026: отец против одного из решений...

После того как сборная Бразилии досрочно покинула ЧМ-2026, вокруг будущего Неймара возникло множество вопросов. По данным издания УОЛ, футболист рассматривает три возможных сценария продолжения карьеры.

Согласно источнику, близкие Неймара еще до начала чемпионата мира замечали, что он психологически устал от футбола.

У Неймара замечена психологическая усталость

Как сообщает УОЛ, в последнее время Неймар устал от давления в футболе и отношения со стороны СМИ.

Отмечается, что он жаловался друзьям на то, что, несмотря на 15 лет игры за национальную сборную Бразилии, пресса не признает его заслуги в должной мере.

Поражение Бразилии изменило ситуацию

Бразилия покинула турнир в 1/8 финала ЧМ-2026, уступив Норвегии со счетом 1:2.

Сообщается, что после этого Неймар объявил о завершении выступлений за национальную сборную. Это усилило различные предположения относительно его будущего на клубном уровне.

Первый сценарий — остаться в «Сантосе»

Один из основных вариантов для Неймара — вернуться в «Сантос» и доработать свой действующий контракт до конца.

В этом случае футболист продолжит карьеру в Бразилии и полностью выполнит свои обязательства перед клубом.

Второй путь — клуб с меньшим давлением

По данным УОЛ, еще одна вероятность — переход Неймара в другой клуб, где давление на него будет относительно ниже.

Этот вариант может позволить футболисту играть в среде, свободной от большого медийного давления, и продолжить карьеру в более спокойных условиях.

Отец против третьего решения

Третья возможность — завершение Неймаром профессиональной карьеры футболиста.

Однако, по данным источника, отец футболиста открыто выступил против этого варианта. Утверждается, что он придерживается позиции, согласно которой Неймар еще должен остаться в футболе.

Неймар сейчас находится на пороге принятия одного из самых важных решений в своей карьере. Останется ли он в «Сантосе», выберет ли новую команду или пойдет по совершенно иному пути — ответ на этот вопрос может быть получен в ближайшее время.