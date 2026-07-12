Следите за матчем Аргентина — Швейцария на нашем сайте в прямом эфире

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 встретятся сборные Аргентины и Швейцарии. Матч начнется в 06:00 по ташкентскому времени.

Наш сайт будет вести прямую текстовую трансляцию этой игры. В ходе матча будут оперативно освещаться голы, опасные моменты, карточки, замены и решения судей.

Поскольку встреча проходит в рамках стадии плей-офф, каждый эпизод будет иметь важное значение. Победившая команда продолжит борьбу за путевку в полуфинал.

Следите за матчем между Аргентиной и Швейцарией вместе с нами на нашем сайте.