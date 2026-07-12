Следите за матчем Аргентина — Швейцария на нашем сайте в прямом эфире
В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 встретятся сборные Аргентины и Швейцарии. Матч начнется в 06:00 по ташкентскому времени.
Наш сайт будет вести прямую текстовую трансляцию этой игры. В ходе матча будут оперативно освещаться голы, опасные моменты, карточки, замены и решения судей.
Поскольку встреча проходит в рамках стадии плей-офф, каждый эпизод будет иметь важное значение. Победившая команда продолжит борьбу за путевку в полуфинал.
Следите за матчем между Аргентиной и Швейцарией вместе с нами на нашем сайте.
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Прямая трансляция1-1 LIVE
74
После проверки VAR швейцарец Брил Эмболо получил желтую карточку. Судья счел это наказание достаточным.
73
Леандро Паредес получил предупреждение от судьи за грубую игру. Аргентинец сыграл неосторожно против соперника.
72
Брил Эмболо получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Швейцарский футболист удален с поля.
70
После грубого нарушения Бреля Эмболо главный арбитр Жоау Пинейру решил просмотреть эпизод через VAR. Это может закончиться красной карточкой.
69
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес получил желтую карточку от арбитра.
68
Дан Ндойе забил за Швейцарию, но счет остался прежним.
67
Рикардо Родригес точной передачей вывел Дэна Ндойе на ударную позицию. Швейцарец переиграл Эмилиано Мартинеса, отправив мяч в нижний угол ворот.
66
Гранит Джака пробил издали за сборную Швейцарии, но Эмилиано Мартинес совершил отличный сейв и спас команду от неминуемого гола.
65
Эмилиано Мартинес совершил потрясающий сейв! Дэн Ндойе пробил головой после подачи в штрафную, но вратарь отразил мяч.
64
Фабиан Ридер исполнил угловой, но защитники Аргентины выбили мяч.
64
Дэн Ндойе прострелил в штрафную площадь Швейцарии, но защитники выбили мяч. Швейцария подаст угловой.
62
Главный судья Жоау Пинейру остановил игру из-за грубого фола полузащитника сборной Швейцарии Джибриля Соу в борьбе за мяч.
60
Брил Эмболо пробил головой из штрафной, но Эмилиано Мартинес среагировал блестяще и спас свои ворота.
59
Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер нарушил правила, придержав соперника, и судья назначил штрафной удар.
58
Леандро Паредес не получил травму и продолжает игру в составе Аргентины. Он вернулся на поле.
56
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес получил травму, ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54
Леандро Паредес выполнил передачу в штрафную, но Грегор Кобель вышел из ворот и забрал мяч.
52
Подача с углового прошла через центр, никого не задев, и дошла до дальней штанги. Там Энцо Фернандес пробил головой выше перекладины.
52
Боковой судья назначил угловой, игроки Аргентины готовятся к подаче.
52
Хулиан Альварес пробил по воротам, но защитник заблокировал удар, и вратарю не пришлось вступать в игру.
50
Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо попал в офсайд.
50
Науэль Молина пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел далеко от штанги.
48
Фабиан Ридер исполнил штрафной удар. Он навесил в штрафную площадь, но вратарь вовремя вышел и забрал мяч.
48
Николас Тальяфико нарушил правила. Главный судья Жоау Пинейру назначил штрафной удар в пользу сборной Швейцарии.
47
Фабиан Ридер принял мяч у линии штрафной и пробил, но аргентинский защитник мастерски заблокировал удар.
46
Второй тайм начался! Команды вернулись на поле.
45+5
Главный судья Жоау Пиньейру дал свисток об окончании первого тайма.
45+3
Лионель Месси исполнил штрафной удар, быстро разыграв мяч коротким пасом.
45+3
Швейцарец Джибриль Соу сыграл очень грубо против соперника. Главный судья Жоау Пинейру остановил игру и назначил штрафной удар в пользу Аргентины.
45
Четвертый арбитр добавил 4 минуты к основному времени матча.
45
Игрок сборной Швейцарии Дэн Ндойе попал в офсайд, боковой судья поднял флажок.
45
Судья зафиксировал нарушение со стороны Лисандро Мартинеса за попытку придержать соперника. Игрок сборной Аргентины мог получить предупреждение.
44
Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо получил желтую карточку от судьи за грубую игру.
43
Швейцарец Ремо Фройлер выполнил штрафной удар, но подача оказалась неточной и мяч ушел за пределы поля.
42
Леандро Паредес нарушил правила. Главный судья Жоау Пинейру дал свисток и назначил штрафной удар в пользу Швейцарии.
40
Лисандро Мартинес нарушил правила, придержал соперника и получил предупреждение за срыв атаки.
39
Полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария получил желтую карточку от главного арбитра Жоау Пинейру за грубую игру.
36
Леандро Паредес нарушил правила, сбив соперника, и арбитр зафиксировал фол со стороны аргентинца.
36
Фабиан Ридер выполнил подачу со штрафного в штрафную площадь Швейцарии. Вратарь Аргентины выпрыгнул вверх, забрал мяч и устранил угрозу.
35
Хулиан Альварес нарушил правила в составе аргентинцев, главный судья Жоау Пинейру остановил игру.
35
Фабиан Ридер исполнил угловой, но защитник заблокировал мяч.
34
Гранит Джака выполнил отличный навес в штрафную, но защитники отбили мяч. Швейцария исполнит угловой.
32
Дэн Ндойе грубо вступил в борьбу за мяч в составе сборной Швейцарии, и Жоау Пинейру зафиксировал фол.
31
Бриль Эмболо упал в штрафной площади, но главный арбитр отклонил протесты игроков сборной Швейцарии по поводу назначения пенальти.
30
На 30-й минуте матча владение мячом составляет 46% у Аргентины и 54% у Швейцарии.
28
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака нарушил правила, и судья остановил игру.
23
На поле объявлена пауза на водопой для футболистов.
23
Джибриль Соу (Швейцария) откровенно придержал соперника, чтобы помешать ему завладеть мячом, и судья остановил игру.
22
Главный судья Жоау Пинейру зафиксировал фол Фабиана Ридера за грубую игру против соперника.
20
Аргентинский нападающий Хулиан Альварес пробил головой по воротам, но боковой арбитр зафиксировал офсайд.
20
Швейцарец Джибриль Соу убежал от защитника и пробил из-за пределов штрафной по центру ворот, но Эмилиано Мартинес был на месте и легко забрал мяч.
17
Рикардо Родригес нарушил правила в составе сборной Швейцарии, и главный судья Жоау Пинейру остановил игру.
15
Гранит Джака сыграл рукой, но был удивлен свистком арбитра.
12
Кристиан Габриэль Ромеро получил предупреждение от судьи за грубую игру. Аргентинский защитник получил желтую карточку.
10
Лионель Месси исполнил угловой. Алексис Мак Аллистер головой отправил мяч в правый угол ворот и открыл счет.
9
Мяч ушел за пределы поля. Сборная Аргентины исполнит угловой.
9
Лионель Месси исполнил угловой, но защитники Швейцарии выбили мяч в безопасную зону.
9
Алексис Мак Аллистер нанес опасный удар по воротам Аргентины, но защитник заблокировал мяч и отвел угрозу. Аргентина исполнит угловой.
7
Судья дал свисток! Пенальти в ворота Швейцарии за игру рукой Рикардо Родригеса в штрафной площади.
7
Гранит Джака пробил издали неточно, мяч улетел на трибуны.
6
Джибриль Соу попытался выполнить опасную передачу в штрафную, но защитники Аргентины перехватили мяч.
3
Хулиан Альварес нарушил правила в атаке, и судья дал свисток в пользу соперника Аргентины.
1
Полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария сыграл грубо, и главный арбитр Жоау Пинейру зафиксировал нарушение.
1
Денис Закария пробил из-за пределов штрафной, но защитники заблокировали удар.
1
Матч начался! Дан старт игре между Аргентиной и Швейцарией, следите за ходом встречи.
07:19
Сборная Швейцарии начала игру.
07:19
Жоау Пинейру назначен главным арбитром этого матча.
07:19
Перед началом матча вы можете ознакомиться с составами команд на сегодняшнюю игру.
07:19
Добрый день, уважаемые футбольные болельщики! Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию матча между сборными Аргентины и Швейцарии.
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