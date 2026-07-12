Англия обыграла Норвегию в дополнительное время

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 Англия обыграла Норвегию со счетом 2:1. В матче, прошедшем на стадионе в Майами, основное время завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное время Англия забила победный гол.

Норвегия открыла счет на 36-й минуте после гола Андреаса Шельдерупа. Англия ответила в конце первого тайма. На 45+2-й минуте Джуд Беллингем поразил ворота. В дополнительное время, на 93-й минуте, Беллингем забил еще раз и вывел Англию вперед.

По статистике игры Англия выглядела немного активнее. Команда нанесла 14 ударов, 8 из которых пришлись в створ ворот. У Норвегии зафиксировано 13 ударов, из них 5 в створ.

По владению мячом преимущество было у Англии — 53 процента. Норвегия показала результат в 47 процентов. Количество передач также было в пользу Англии: 606 пасов. Норвегия совершила 537 передач.

Точность передач у Англии составила 91 процент, у Норвегии — 86 процентов. По фолам: Норвегия нарушила правила 10 раз, Англия — 8. Норвегия получила 1 желтую карточку, а Англия завершила игру без предупреждений. Офсайды — 1:5, угловые — 7:4.

Таким образом, Англия прошла четвертьфинал и вышла в следующий этап. Норвегия завершила свое участие в турнире.