Аргентина обыграла Швейцарию в дополнительное время

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 Аргентина обыграла Швейцарию со счетом 3:1. Основное время матча завершилось вничью, а победитель определился в дополнительное время.

Аргентина открыла счет на 10-й минуте. Алексис Мак Аллистер поразил ворота соперника. На 67-й минуте Дан Ндой забил ответный гол за Швейцарию. А на 72-й минуте Брель Эмболо получил красную карточку, оставив Швейцарию в меньшинстве.

В дополнительное время Аргентина воспользовалась преимуществом. На 112-й минуте Хулиан Альварес вывел свою команду вперед. На 120+1-й минуте Лаутаро Мартинес забил еще один гол, установив окончательный счет.

По статистике Аргентина доминировала. Команда нанесла 23 удара, 7 из которых пришлись в створ ворот. Швейцария нанесла 13 ударов, 5 из которых были точными.

Владение мячом составило 59 процентов у Аргентины и 41 процент у Швейцарии. Количество передач было в пользу Аргентины — 606:453. Аргентинцы также оказались впереди по точности передач — 88 процентов. У Швейцарии этот показатель составил 84 процента.

В матче Аргентина нарушила правила 14 раз, Швейцария — 18 раз. Аргентина получила 3 желтые карточки, Швейцария — 1. Что касается красных карточек, то у Швейцарии был зафиксирован 1 случай. Офсайды — 4:3, угловые — 8:2 в пользу Аргентины.

Таким образом, Аргентина вышла в следующий этап. Швейцария же завершила свое участие в турнире на стадии четвертьфинала.