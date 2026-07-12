В Узбекистане выросли объемы производства продуктов питания

·22·Экономика
В Узбекистане выросли объемы производства продуктов питания

В январе-мае 2026 года крупными предприятиями Узбекистана было произведено продуктов питания на сумму 57,2 трлн сумов. Об этом сообщило Национальное статистическое агентство.

Согласно данным комитета, этот показатель вырос на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В разрезе регионов самый высокий результат был зафиксирован в городе Ташкенте. В столице за пять месяцев было произведено продуктов питания на 10,2 трлн сумов.

На следующих местах расположились Ташкентская область с результатом 7,9 трлн сумов и Самаркандская область — 7,7 трлн сумов.

В Андижанской и Ферганской областях объем производства составил по 4,5 трлн сумов. В Бухарской области произведено продукции на 3,7 трлн сумов, в Кашкадарьинской и Наманганской областях — по 3,5 трлн сумов.

В Республике Каракалпакстан этот показатель составил 2,5 трлн сумов, в Навоийской области — 2,4 трлн сумов.

В Хорезмской области произведено продукции на 1,8 трлн сумов, в Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях — по 1,7 трлн сумов, а в Джизакской области — на 1,6 трлн сумов.

ЎзбекистонМиллий статистика қўмитасиОзиқ-овқатТошкент шаҳриСамарқандИшлаб чиқариш
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Nodirbek Razzokov
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