Аргентина в полуфинале: супергол Хулиана Альвареса остановил Швейцарию

·85·Спорт
Аргентина в полуфинале: супергол Хулиана Альвареса остановил Швейцарию

В рамках четвертьфинала Чемпионата мира встреча между сборными Аргентины и Швейцарии была наполнена неожиданной драмой и напряженной борьбой. Действующие чемпионы, пусть и с трудом, одержали победу со счетом 3:1 и завоевали путевку в полуфинал. Матч, прошедший на стадионе в Канзас-Сити, запомнится не только голами, но и спорными решениями судей. Об этом сообщает Goal.com.

Несмотря на то, что в первые минуты игры Швейцария взяла контроль над мячом под свой контроль, счет открыла Аргентина. На 10-й минуте Алексис Мак Аллистер точно пробил головой после углового, поданного Лионельем Месси. Такой удар невысокого полузащитника стал неожиданностью для Грегора Кобеля. После этого подопечные Лионелья Скалони перешли к оборонительной игре, предоставив сопернику больше пространства.

VAR и красная карточка: поворотный момент матча

Во втором тайме давление Швейцарии принесло свои плоды. На 66-й минуте Дан Ндой организовал быструю контратаку и после отличной комбинации с Рикардо Родригесом сравнял счет. Этот гол полностью изменил темп игры, и швейцарцы получили психологическое преимущество. Однако самый спорный момент встречи произошел именно в этот период.

Изначально судья показал желтую карточку Леандро Паредесу за фол против Бреля Эмболо. Но после проверки VAR решение было изменено: наказание Паредеса было отменено, а Эмболо, напротив, был признан виновным в симуляции и удален с поля после второй желтой карточки. Это решение вызвало бурные протесты в стане Швейцарии, так как игра в меньшинстве предопределила исход матча.

После того как основное время завершилось вничью, в дополнительное время Аргентина усилила давление. Хулиан Альварес, который не мог найти свою игру на протяжении турнира, на 112-й минуте сотворил настоящее чудо. Он сместился с левого фланга к штрафной соперника и нанес неотразимый «ракетный» удар в верхний угол ворот. Как пишет издание Goal.com, этот гол разрушил все надежды Швейцарии.

В конце встречи, когда подопечные Мурата Якина бросили все силы вперед, Аргентина забила третий гол в контратаке. Лаутаро Мартинес поставил финальную точку в матче. Хотя счет стал 3:1, на протяжении всей игры Швейцария смогла оказать достойное сопротивление чемпионам мира. Теперь Аргентина в полуфинале встретится со сборной Англии.

АргентинаШвейцарияЖаҳон ЧемпионатиЛионель МессиХулиан Альварес
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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