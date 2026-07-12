Томас Тухель раскритиковал свою команду после матча против Норвегии

Несмотря на то, что Англия одержала победу в матче против Норвегии, главный тренер Томас Тухель остался недоволен действиями своей команды.

По его словам, Англия допустила много технических ошибок по ходу встречи и должна была показать более качественную игру.

«Мы допустили слишком много технических ошибок. Сегодня нам повезло. Дело здесь не в психологии, мы просто должны играть лучше», — сказал Тухель.

Благодаря этой победе Англия вышла в следующий этап. Однако из слов тренера следует, что команде необходимо сделать выводы не только из результата, но и из качества игры.