Томас Тухель раскритиковал свою команду после матча против Норвегии

·87·Спорт
Томас Тухель раскритиковал свою команду после матча против Норвегии

Несмотря на то, что Англия одержала победу в матче против Норвегии, главный тренер Томас Тухель остался недоволен действиями своей команды.

По его словам, Англия допустила много технических ошибок по ходу встречи и должна была показать более качественную игру.

«Мы допустили слишком много технических ошибок. Сегодня нам повезло. Дело здесь не в психологии, мы просто должны играть лучше», — сказал Тухель.

Благодаря этой победе Англия вышла в следующий этап. Однако из слов тренера следует, что команде необходимо сделать выводы не только из результата, но и из качества игры.

АнглияТомас ТухельНорвегияЖаҳон чемпионатиФутболҒалаба
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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