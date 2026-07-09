Ямаль рассказал о двух легендах: наступает ли смена эпох после ЧМ-2026?

·1·Спорт
Ямаль рассказал о двух легендах: наступает ли смена эпох после ЧМ-2026?

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о двух великих звездах, которые сформировали его отношение к футболу в детстве.

На фоне раннего вылета Португалии и Бразилии с ЧМ-2026 слова Ямаля о Криштиану Роналду и Неймаре привлекли особое внимание болельщиков.

Ямаль назвал своих кумиров детства

Юная звезда сборной Испании открыто рассказал о том, какое значение Криштиану Роналду и Неймар имели для его поколения.

«Криштиану Роналду и Неймар были для моего поколения самыми важными фигурами в футболе с самого детства. Я желаю им всего наилучшего», — сказал Ямаль.

Эти слова прозвучали в то время, когда активно обсуждается будущее Роналду и Неймара в национальных сборных.

Последний мундиаль для Роналду

Ранее Криштиану Роналду объявил, что чемпионат мира 2026 года стал последним мундиалем в его карьере.

Португалия покинула турнир, уступив Испании в 1/8 финала со счетом 0:1.

Неймар также принял тяжелое решение

Появились сообщения о том, что Неймар также завершил выступления за сборную Бразилии.

Сборная Бразилии попрощалась с турниром, проиграв Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 1:2.

Новое поколение отдает дань уважения старым легендам

Ламин Ямаль сегодня признан одним из самых ярких молодых футболистов Испании.

Его слова о Роналду и Неймаре еще раз подтвердили, что в футболе происходит смена поколений. В то время как звезды, определившие целую эпоху, постепенно уходят со сцены, представители нового поколения, такие как Ямаль, выходят на авансцену.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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