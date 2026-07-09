Ямаль рассказал о двух легендах: наступает ли смена эпох после ЧМ-2026?
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о двух великих звездах, которые сформировали его отношение к футболу в детстве.
На фоне раннего вылета Португалии и Бразилии с ЧМ-2026 слова Ямаля о Криштиану Роналду и Неймаре привлекли особое внимание болельщиков.
Ямаль назвал своих кумиров детства
Юная звезда сборной Испании открыто рассказал о том, какое значение Криштиану Роналду и Неймар имели для его поколения.
«Криштиану Роналду и Неймар были для моего поколения самыми важными фигурами в футболе с самого детства. Я желаю им всего наилучшего», — сказал Ямаль.
Эти слова прозвучали в то время, когда активно обсуждается будущее Роналду и Неймара в национальных сборных.
Последний мундиаль для Роналду
Ранее Криштиану Роналду объявил, что чемпионат мира 2026 года стал последним мундиалем в его карьере.
Португалия покинула турнир, уступив Испании в 1/8 финала со счетом 0:1.
Неймар также принял тяжелое решение
Появились сообщения о том, что Неймар также завершил выступления за сборную Бразилии.
Сборная Бразилии попрощалась с турниром, проиграв Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 1:2.
Новое поколение отдает дань уважения старым легендам
Ламин Ямаль сегодня признан одним из самых ярких молодых футболистов Испании.
Его слова о Роналду и Неймаре еще раз подтвердили, что в футболе происходит смена поколений. В то время как звезды, определившие целую эпоху, постепенно уходят со сцены, представители нового поколения, такие как Ямаль, выходят на авансцену.
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