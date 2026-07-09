Ламин Ямаль призвал Хулиана Альвареса в Барселону: состоится ли трансфер?

Юная звезда «Барселоны» Ламин Ямаль вновь открыто выразил желание видеть нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса в составе каталонцев. Ямаль, считающийся одним из самых талантливых представителей европейского футбола, подчеркнул, что уверен в том, что аргентинский форвард идеально впишется в игровой стиль клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

В интервью изданию Mundo Deportivo Ламин Ямаль высоко оценил мастерство Хулиана Альвареса. По его словам, вся команда была бы рада видеть чемпиона мира в своих рядах. Согласно сообщению Goal.com, Ямаль выступает не только в роли партнера по полю, но и в качестве своеобразного «неофициального агента».

Холод в отношениях между Симеоне и Альваресом

В настоящее время в мадридском «Атлетико» ситуация довольно напряженная. По имеющимся данным, отношения между Хулианом Альваресом и главным тренером Диего Симеоне близки к разрыву. Симеоне известен тем, что требует от своих игроков полной самоотдачи, однако открытое желание нападающего покинуть клуб разочаровало тренера.

Руководство «Атлетико Мадрид» также выглядит готовым к переговорам по трансферу футболиста. Источники внутри клуба понимают, что продажа игрока — самый логичный путь, чтобы не нарушать атмосферу в команде. Однако очевидно, что мадридский клуб потребует крупную сумму отступных за продажу игрока своему главному конкуренту.

Финансовые барьеры и перспективы трансфера

Хотя спортивный директор «Барселоны» Деку является большим поклонником Хулиана Альвареса, осуществление трансфера остается зависимым от финансового состояния клуба. Строгие финансовые ограничения, установленные Ла Лигой, создают трудности для каталонцев при совершении крупных покупок.

Руководство во главе с Жоаном Лапортой в настоящее время ищет пути, как оформить сделку юридически и экономически правильно. Если трансфер состоится, это, несомненно, станет одним из самых громких событий сезона в чемпионате Испании. Для футбольных болельщиков этот трансфер также интересен, поскольку переход универсального нападающего уровня Хулиана Альвареса в «Барселону» может вывести атакующий потенциал команды на новый уровень.

По словам Ямаля, Альварес нисколько не пожалеет о переходе в лучший клуб и лучший город мира. «Если бы я был на его месте, я бы не раздумывая выбрал Барселону», — добавил молодой вингер.