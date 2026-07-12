Отец Холанда иронично высказался о судье, а ФИФА дала комментарий по поводу спорного гола

После поражения сборной Норвегии от Англии в четвертьфинале ЧМ-2026 продолжаются обсуждения спорных эпизодов матча. Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга Холанда, иронично отреагировал на судейство после гола Джуда Беллингема.

Позже ФИФА также прокомментировала ситуацию, заявив, что доказательств касания мяча о верхний трос не найдено.

«Отличная работа, Беллингем и рефери»

После гола англичан Альф-Инге Холанд оставил короткий, но резкий пост в социальной сети X:

«Отличная работа, Беллингем и рефери».

Его слова были восприняты как намек на то, что судьи неверно оценили эпизод перед голом или в момент удара.

Что произошло в спорном эпизоде?

Дискуссии усилились после предположений о том, что мяч во время полета мог задеть трос над стадионом и изменить траекторию.

Если бы этот факт подтвердился, эпизод мог бы быть оценен иначе.

Официальный комментарий ФИФА

После игры в ФИФА сообщили, что эпизод был проверен с помощью специальных технологий.

В заявлении организации говорится, что специальное оборудование не зафиксировало никаких колебаний во время полета мяча.

«Таким образом, нет никаких доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил направление», — говорится в заключении ФИФА.

Таким образом, было еще раз подтверждено, что гол Джуда Беллингема был засчитан верно.

Англия сыграет с Аргентиной в полуфинале

Сборная Англии, победившая Норвегию в четвертьфинале, теперь встретится в полуфинале с Аргентиной.

Аргентина, в свою очередь, обыграла Швейцарию и вышла в следующий этап.

Теперь главная интрига заключается в том, повлияют ли судейские споры вокруг матча с Норвегией на психологическое состояние сборной Англии перед полуфиналом.