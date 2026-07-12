В ташкентской гостинице «Узбекистан» произошел пожар (видео)

Сегодня, 12 июля, в 14:45 в Главное управление по чрезвычайным ситуациям города Ташкента поступило сообщение о пожаре на 10-м этаже известной гостиницы «Узбекистан», расположенной в центре столицы.

Согласно полученным данным, пожарно-спасательные расчеты прибыли на место происшествия в 14:49 и полностью ликвидировали возгорание всего за пять минут, в 14:54.

Сообщается, что благодаря своевременному срабатыванию автоматических систем пожарной безопасности, установленных в отеле, удалось предотвратить распространение огня.

По предварительным данным, в результате пожара пострадало служебное помещение на 10-м этаже гостиницы. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.