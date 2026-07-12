Златан Ибрагимович о Нони Мадуэке: «Кабель сыграл лучше него»

Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович выступил с резкой критикой в адрес вингера Нони Мадуэке после победы сборной Англии над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира. Бывший нападающий, известный своей прямотой, высмеял игру футболиста, приведя в пример странный технический сбой, произошедший во время матча. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как выяснилось, во время игры мяч задел кабель «паучьей» камеры (спидеркам), висящей над полем. Как передает издание Goal.com, комментируя этот эпизод, Ибрагимович подчеркнул, что коэффициент полезного действия Мадуэке на поле был даже ниже, чем у этого неодушевленного провода. «Если мяч задел кабель, значит, этот кабель сыграл лучше, чем Мадуэке», — пошутил Златан.

Решение Томаса Тухеля и требование Ибрагимовича

Мадуэке, вышедший в стартовом составе из-за травмы Букайо Саки, по мнению Ибрагимовича, не воспользовался своим шансом. В ходе анализа на телеканале Фокс Спортс шведская звезда заявил, что сборная Англии фактически играла в меньшинстве. По его словам, представитель «Арсенала» каждый раз принимал неверные решения, когда получал мяч, и просто прогуливался по полю.

Ибрагимович еще в перерыве призвал наставника англичан Томаса Тухеля к срочной замене. «Если бы я был на месте Тухеля, я бы немедленно его заменил, потому что за первые 45 минут он не сделал ничего», — сказал бывший форвард. Примечательно, что немецкий специалист поступил именно так и в начале второго тайма выпустил на поле Букайо Саку вместо Мадуэке.

Путь Англии в полуфинал

Несмотря на то, что Нони Мадуэке подвергся критике, сборная Англии обыграла Норвегию благодаря дублю Джуда Беллингема и вышла в полуфинал. Теперь «три льва» сразятся за выход в финал со сборной Аргентины. Однако вопрос поиска достойной замены Саке остается для Тухеля серьезной головной болью.

Для футбольных болельщиков эти критические замечания также являются интересной темой. Ведь нестабильность молодых талантов, таких как Мадуэке, на крупных турнирах часто влияет на общий результат команды. А подобные «жесткие» высказывания Ибрагимовича всегда вызывают большой резонанс в футбольном мире.