Хулиан Альварес сделал громкое заявление перед матчем против Англии

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес после победы над Швейцарией в четвертьфинале ЧМ-2026 высказался о капитане команды Лионелье Месси и предстоящих высоких целях. Zamin.уз представляет подробности этого эмоционального заявления.

К новым победам ради капитана

Альварес подчеркнул, что «альбиселесте» (сборная Аргентины) нацелены на мундиале не только на защиту чести страны, но и на то, чтобы вновь завоевать главный трофей ради своего легендарного капитана.

Слова Хулиана Альвареса: «Мы сделаем все возможное, чтобы Месси еще раз выиграл чемпионат мира. Для него каждый матч — это настоящий бой. Первое, что я сделал после забитого гола, — это обнял Месси», — приводит слова нападающего издание Те Тучлине.

Суперпротивостояние с Англией в полуфинале

Напомним, что сборная Аргентины в 1/4 финала уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1 и обеспечила себе путевку в полуфинал.

Теперь действующих чемпионов мира на пороге финала ждет очень серьезное испытание:

Предстоящий соперник: сборная Англии.

Статус матча: бескомпромиссная борьба за путевку в финал ЧМ-2026.

Время защитить чемпионский титул

Для справки, сборная Аргентины завоевала главный кубок на предыдущем чемпионате мира в Катаре, победив Францию в драматичном финале в серии пенальти. Теперь Месси и его товарищи по команде близки к тому, чтобы повторить историю и выиграть золотые медали второй раз подряд.