Месси установил на ЧМ-2026 результат, который не покорялся никому

·55·Спорт
Месси установил на ЧМ-2026 результат, который не покорялся никому

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси достиг очередного исторического показателя на чемпионате мира 2026 года. По данным Скуавка, он стал первым футболистом, создавшим как минимум 20 голевых моментов по ходу турнира.

39-летний нападающий остается одним из самых ярких игроков турнира не только благодаря голам и ассистам, но и опасным моментам, созданным для своих товарищей по команде.

Месси снова вошел в историю

Согласно источнику, Месси и ранее создавал 21 голевой момент на чемпионатах мира.

На мундиале 2026 года он вновь достиг этой отметки, став единственным футболистом, создавшим не менее 20 опасных моментов в рамках одного чемпионата мира.

Этот результат показывает, что, несмотря на возраст, он остается главным креативщиком в атаках сборной Аргентины.

Также отметился ассистом в матче против Швейцарии

В четвертьфинале Аргентина обыграла Швейцарию в дополнительное время со счетом 3:1.

Если основное время завершилось со счетом 1:1, то в дополнительных таймах аргентинцы забили еще два гола.

Месси стал автором голевой передачи в этом матче, внеся свой вклад в выход команды в полуфинал.

Большое испытание против Англии

В полуфинале 15 июля Аргентина выйдет на поле против сборной Англии.

Это будет первая встреча Месси против Англии в его карьере. Теперь главный вопрос — сможет ли он продолжить свое рекордное влияние на игру и в полуфинале?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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