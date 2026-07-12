Кейн обратился к болельщикам после победного матча с Норвегией

·50·Спорт
Кейн обратился к болельщикам после победного матча с Норвегией

После драматической победы над сборной Норвегии (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2026 нападающий и лидер сборной Англии Гарри Кейн опубликовал эмоциональные фотографии с болельщиками на трибунах. Zamin.уз представляет слова капитана англичан и его впечатляющую статистику на этом мундиале.

Едины с болельщиками

После тяжелого матча, в котором была добыта путевка в полуфинал, Гарри Кейн разместил на своей официальной странице в социальных сетях фотографии со стадиона. Он оставил к снимкам короткий, но очень содержательный комментарий:

«Мы здесь – вместе», – написал бомбардир сборной Англии.

Феноменальные показатели Гарри Кейна на ЧМ-2026

Кейн стал настоящим «оружием» англичан в атаке на текущем турнире. Он принял участие в каждом матче сборной, демонстрируя высокую стабильность:

  • Время на поле: Всего 564 минуты (провел на поле все матчи целиком).

  • Результативность: Успел 6 раз поразить ворота соперников.

  • Командная игра: Отдал 1 результативную передачу на партнеров по команде.

Битва грандов в полуфинале: Англия — Аргентина!

После завершения четвертьфинальных встреч болельщиков ждет одно из самых громких противостояний года в полуфинале ЧМ-2026. В борьбе за выход в финал сборная Англии во главе с Гарри Кейном выйдет на поле против действующего чемпиона мира — Аргентины.

Ранее нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес также заявил, что они будут выкладываться по максимуму ради Месси, что, несомненно, еще больше накалит атмосферу предстоящей игры.

Решающая стадия мундиаля

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня в трех странах — Мексике, Канаде и США.

  • Финал: Главный матч турнира, в котором определится обладатель кубка, состоится 19 июля в городе Ист-Ратерфорд, США.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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