Исторический момент на ЧМ-2026: в полуфинал вышли четыре сильнейшие команды рейтинга

·54·Спорт
Исторический момент на ЧМ-2026: в полуфинал вышли четыре сильнейшие команды рейтинга

На чемпионате мира 2026 года впервые в истории футбола все четыре сборные из топ-4 рейтинга ФИФА пробились в полуфинал. На решающей стадии турнира за путевки в финал поборются Франция, Аргентина, Испания и Англия.

Эта ситуация показывает, насколько высок уровень конкуренции в полуфиналах мундиаля. Как на бумаге, так и на поле остались сильнейшие команды турнира.

В первом полуфинале встретятся Франция и Испания

Сборная Франции, занимающая первое место в рейтинге ФИФА, в полуфинале выйдет на поле против Испании, находящейся на третьей строчке.

Рейтинговые показатели команд:

  • Франция — 1948,97 очка;

  • Испания — 1934,79 очка.

Обе сборные на протяжении турнира выделялись игрой высокого уровня. По этой причине данный матч оценивается как противостояние, достойное финала.

Аргентина поборется с Англией за выход в финал

Во втором полуфинале Аргентина, занимающая второе место в рейтинге ФИФА, проведет встречу против Англии, расположившейся на четвертой позиции.

Положение в рейтинге:

  • Аргентина — 1943,47 очка;

  • Англия — 1889,42 очка.

Действующий чемпион мира Аргентина постарается завоевать очередную путевку в финал. Англии же предстоит одно из самых серьезных испытаний на пути к долгожданному трофею.

Почему это исторический результат?

Впервые в истории чемпионатов мира все четыре команды с самыми высокими позициями в рейтинге ФИФА одновременно вышли в полуфинал.

Это свидетельствует о том, что:

  • количество сенсаций сократилось;

  • фавориты справились с давлением;

  • уровень конкуренции в полуфиналах будет очень высоким.

Мундиаль продлится до 19 июля

ЧМ-2026, проходящий в Мексике, Канаде и США, продлится до 19 июля.

Действующим чемпионом является Аргентина. Однако для выхода в финал ей необходимо преодолеть барьер в лице Англии. А во второй паре ожидается большая футбольная битва между Францией и Испанией.

Теперь главный вопрос один: какие две команды из числа сильнейших по рейтингу дойдут до решающего матча?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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