«Я в полном отчаянии»: Макгрегор о своем поражении на турнире UFC 329

Конор Макгрегор, вернувшийся в октагон после 5-летнего перерыва на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, но получивший серьезную травму колена в первые же секунды и уступивший Максу Холлоуэю, обратился к своим фанатам. Легендарный ирландский боец сделал первое заявление о случившемся на своей официальной странице в социальных сетях. Zamin.uz приводит слова спортсмена.

«Перед боем всё было в порядке»

Макгрегор признался, что до боя у него не было никаких проблем со здоровьем, тренировки проходили отлично, и он совершенно не ожидал такого несчастного случая:

«Перед боем у меня не было никаких травм. Во время тренировок и подготовки к бою я наносил удары ногами, опирался на опорную ногу, прыгал. Всё было в порядке. Это произошло совершенно неожиданно. Сейчас я в полном отчаянии. Могу описать это только как нечто крайне прискорбное», — с горечью сказал Макгрегор.

Супербой, завершившийся досрочно

Стоит отметить, что противостояние между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем ожидалось миллионами фанатов как самое ожидаемое событие года. Однако:

Травма в первые секунды: Как только бой начался, Конор неожиданно получил тяжелую травму колена.

Технический нокаут: Ирландский спортсмен, не сумевший продолжить бой из-за боли, потерпел поражение техническим нокаутом.

Для Конора, вернувшегося на большую арену спустя пять лет с большими целями, эта травма стала тяжелым ударом не только физически, но и морально. В настоящее время состояние здоровья спортсмена и процесс его восстановления находятся под наблюдением врачей.