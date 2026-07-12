«Я в полном отчаянии»: Макгрегор о своем поражении на турнире UFC 329

·1·Спорт
«Я в полном отчаянии»: Макгрегор о своем поражении на турнире UFC 329

Конор Макгрегор, вернувшийся в октагон после 5-летнего перерыва на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, но получивший серьезную травму колена в первые же секунды и уступивший Максу Холлоуэю, обратился к своим фанатам. Легендарный ирландский боец сделал первое заявление о случившемся на своей официальной странице в социальных сетях. Zamin.uz приводит слова спортсмена.

«Перед боем всё было в порядке»

Макгрегор признался, что до боя у него не было никаких проблем со здоровьем, тренировки проходили отлично, и он совершенно не ожидал такого несчастного случая:

«Перед боем у меня не было никаких травм. Во время тренировок и подготовки к бою я наносил удары ногами, опирался на опорную ногу, прыгал. Всё было в порядке.

Это произошло совершенно неожиданно. Сейчас я в полном отчаянии. Могу описать это только как нечто крайне прискорбное», — с горечью сказал Макгрегор.

Супербой, завершившийся досрочно

Стоит отметить, что противостояние между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем ожидалось миллионами фанатов как самое ожидаемое событие года. Однако:

  • Травма в первые секунды: Как только бой начался, Конор неожиданно получил тяжелую травму колена.

  • Технический нокаут: Ирландский спортсмен, не сумевший продолжить бой из-за боли, потерпел поражение техническим нокаутом.

Для Конора, вернувшегося на большую арену спустя пять лет с большими целями, эта травма стала тяжелым ударом не только физически, но и морально. В настоящее время состояние здоровья спортсмена и процесс его восстановления находятся под наблюдением врачей.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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