Новый конфликт между Илоном Маском и Сэмом Альтманом: были ли украдены технологии Apple

·43·Технологии
Новый конфликт между Илоном Маском и Сэмом Альтманом: были ли украдены технологии Apple

Конкуренция между мировыми технологическими гигантами вышла на новый уровень. Давний конфликт между Илоном Маском и главой OpenAI Сэмом Альтманом разгорелся с новой силой после судебного иска, поданного компанией Apple. На этот раз речь идет не только об AI, но и о промышленном шпионаже и центрах обработки данных в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ситуация обострилась после того, как Apple обратилась в суд с иском против OpenAI. Согласно заявлению, OpenAI незаконно использовала коммерческие тайны Apple, схемы электронных компонентов и архитектуру будущих устройств. Самое громкое обвинение заключается в том, что более 400 бывших сотрудников Apple перешли в OpenAI, а бывший вице-президент по дизайну Тан Тан просил кандидатов на собеседованиях приносить с собой компоненты Apple.

Резкие обвинения Маска и уровень «мошенничества»

Комментируя эти сообщения, Илон Маск на своей странице в Кс (бывший Twitter) заявил, что Сэм Альтман «вывел мошенничество на совершенно новый уровень». По мнению Маска, OpenAI не только отказалась от первоначальных некоммерческих идей, но и обогащается за счет присвоения интеллектуальной собственности других компаний.

Сэм Альтман также не остался в стороне и высмеял план Маска по созданию орбитальных дата-центров в рамках проекта SpaceX. Он обвинил Маска в продаже инвесторам идеи «краткосрочных космических дата-центров», которые трудно реализовать. В ответ Маск заявил, что SpaceX начнет запуск этих устройств уже в следующем году, и иронично ответил Альтману: «Может, придешь посмотреть, если твои надзорные органы разрешат».

Проект Старминд и вычислительная мощность в космосе

По данным иксбт.ком, SpaceX уже представила спутник AI1, ставший основой проекта Старминд. Технические возможности этих устройств впечатляют:
  • Каждый аппарат обеспечивает до 150 кВ вычислительной мощности;
  • Оснащен специальным центральным модулем для задач AI;
  • Имеет систему жидкостного охлаждения и защиту от микрометеоритов;
  • Питается энергией от массивных солнечных панелей.

Производство этих спутников планируется на предприятии Гигасат в Техасе. Этот проект рассматривается как огромный шаг к созданию независимой инфраструктуры AI в космосе.

Напомним, что конфликт между Маском и Альтманом начался в 2018 году. Тогда Маск, один из основателей OpenAI, хотел получить контроль над компанией, но после отказа покинул проект. Позже переход OpenAI на коммерческую модель вызвал гнев Маска, и он неоднократно подавал судебные иски. Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что бескомпромиссная борьба между двумя миллиардерами продлится еще долго.

Илон МаскСэм ОлтменAppleOpenAISpaceX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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