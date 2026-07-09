Goal обновил рейтинг фаворитов ЧМ: интрига перед четвертьфиналами накаляется

·28·Спорт
Goal обновил рейтинг фаворитов ЧМ: интрига перед четвертьфиналами накаляется

Чемпионат мира 2026 года входит в решающую стадию. В преддверии четвертьфинальных матчей спортивный портал Goal обновил рейтинг фаворитов турнира.

В новом списке главным претендентом на титул названа Франция. Однако состав остальных пар и уровень соперников показывают, что в чемпионской гонке сохраняется огромная интрига.

Франция вышла на первое место в рейтинге

По версии Goal, главным претендентом на победу на ЧМ-2026 является национальная сборная Франции.

В четвертьфинале французы встретятся с Марокко. Этот матч станет важным испытанием не только за путевку в полуфинал, но и для подтверждения статуса фаворита турнира.

Испания и Англия также получили высокие оценки

Второе место в рейтинге отдано Испании. В четвертьфинале испанцы сразятся с Бельгией.

На третьей строчке расположилась Англия. Сборная Англии поборется за выход в полуфинал в матче против Норвегии.

Аргентина на четвертом месте

Действующие чемпионы мира — сборная Аргентины — заняли четвертую строчку в рейтинге Goal.

Команда под руководством Лионеля Месси в четвертьфинале сыграет со Швейцарией. В 1/8 финала Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2 и прошла в следующий этап.

Как выглядит полный рейтинг?

Портал Goal сформировал рейтинг фаворитов перед четвертьфиналами ЧМ-2026 следующим образом:

  1. Франция

  2. Испания

  3. Англия

  4. Аргентина

  5. Норвегия

  6. Марокко

  7. Швейцария

  8. Бельгия

Примечательно, что Норвегия занимает пятое место в этом списке. Команда во главе с Эрлингом Холандом вошла в число серьезных претендентов после того, как выбила Бразилию из турнира.

Четвертьфинальные пары

Матчи 1/4 финала ЧМ-2026 стартуют 9 июля.

Четвертьфинальные пары:

  • Франция — Марокко

  • Испания — Бельгия

  • Аргентина — Швейцария

  • Англия — Норвегия

Теперь каждая ошибка будет стоить дорого

Начиная со стадии четвертьфинала, статус фаворита имеет меньшее значение, чем точность действий на поле.

Рейтинг Goal поставил Францию на первое место, но остальные семь команд также готовы сказать свое слово на этом мундиале.

ЧМ-2026ФутболФранцияАргентинаРейтинг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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