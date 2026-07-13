Трагический пожар в баре Бангкока запер людей внутри

Ужасный пожар, произошедший в столице Таиланда Бангкоке, потряс всю страну. Ранее сообщалось, что в результате возгорания в баре погибли 27 человек. В настоящее время власти продолжают работу по установлению личностей погибших и тщательно изучают все обстоятельства трагедии. Об этом сообщает агентство Ассокиатед Пресс.

Сообщается, что среди погибших 9 мужчин и 18 женщин. Еще 22 человека, пострадавшие в результате пожара, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь для спасения их жизней.

По словам очевидцев, пожар начался у входа в здание. Через короткое время пламя быстро распространилось по всему залу. Находившиеся внутри люди пытались найти выход, из здания были слышны крики и призывы о помощи. Вскоре в баре началась паника, и люди бросились в разные стороны, пытаясь спастись.

В ходе предварительного осмотра места происшествия внутри здания были обнаружены обгоревшие телевизоры, аудиоколонки, электрогитара и другое музыкальное оборудование. Также зафиксировано, что окна были разбиты, а столы, стулья и внутреннее убранство сильно пострадали от огня.

После трагедии родственники и близкие погибших собрались у морга полиции для участия в процессе опознания тел. По официальным данным, большинство жертв — граждане Таиланда в возрасте от 25 до 50 лет.

В настоящее время правительственные органы проводят работу по установлению наличия пострадавших среди иностранцев. В частности, правительство Австралии заявило, что в сотрудничестве с властями Таиланда продолжает проверку того, пострадали или погибли ли граждане страны в этой трагедии.

Следственные органы продолжают выяснять причины возникновения пожара и степень соблюдения требований безопасности в баре.