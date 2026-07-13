Новая эра в «Машъале»: Сергей Лущан возглавил команду

В тренерском штабе мубарекского клуба «Машъал» произошли серьезные изменения. Действующий главный тренер Ильдар Сакаев переведен на должность технического директора, а руководство командой доверено опытному специалисту Сергею Лущану.

Сакаев переведен на пост технического директора

Согласно сообщению пресс-службы «Машъала», бывший главный тренер клуба Ильдар Сакаев теперь будет работать в качестве технического директора.

На его место главным тренером был назначен Сергей Лущан.

Это решение знаменует начало нового этапа в спортивном развитии мубарекского клуба, так как Лущан — хорошо известный в узбекском футболе специалист, работавший в нескольких клубах и имеющий опыт преодоления давления на разных уровнях.

Кто такой Лущан?

Сергею Лущану 53 года. Он родился в Ташкенте.

За свою карьеру игрока он выступал в составе «Пахтакора», «Навбахора», а также российских клубов «Крылья Советов» и «Ростов».

Его опыт как футболиста, так и тренера тесно связан с узбекским футболом.

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Опыт большой, задача непростая

За свою тренерскую карьеру Лущан работал в таких клубах, как «Бунёдкор», «Согдиана», «Динамо» (Самарканд), а также в белорусских «Шахтере» (Солигорск) и «Шахтере» (Петриков).

Его последним местом работы был наманганский «Навбахор», который он возглавлял в 2024–2025 годах.

Этот опыт может стать ключевым для «Машъала», так как мубарекскому клубу сейчас необходимы не только результаты, но и порядок, игровая дисциплина и стабильность.

Чего ждет «Машъал»?

На протяжении многих лет «Машъал» остается одним из клубов, занимающих свое прочное место в узбекском футболе. Мубарекская команда всегда запоминалась сильной академией, трудолюбивыми игроками и характерным стилем игры.

Теперь главная задача Лущана — быстро адаптировать команду к своим идеям, вернуть уверенность футболистам и улучшить результаты.

Главной проблемой при таких назначениях всегда является время. Тренеру нужны идеи, игрокам — адаптация, а болельщикам — результат. Все и сразу. В футболе кнопка «потерпите» иногда перестает работать.

Клуб поздравил нового тренера

Футбольный клуб «Машъал» поздравил Сергея Ивановича Лущана с назначением на пост главного тренера и пожелал ему достижения высоких результатов и больших побед.

Это заявление демонстрирует доверие клуба к новому специалисту.

Теперь же решающее слово будет за полем: как быстро новый тренер сможет повлиять на игру команды?

Новая страница в Мубареке

Приход Сергея Лущана в «Машъал» — это не просто кадровая перестановка. Это важное решение, которое может определить дальнейший вектор развития команды.

Ильдар Сакаев остается в системе клуба в качестве технического директора, а Лущан будет отвечать за результаты на поле.

Теперь болельщики в ожидании: сможет ли «Машъал» с новым тренером обрести себя заново?