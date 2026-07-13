Смелый прогноз Джо Коула: «Мы отправим Месси на отдых»

В преддверии полуфинала ЧМ-2026 противостояние между Англией и Аргентиной накаляется. Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул сделал очень смелый прогноз перед игрой против Аргентины во главе с Месси.

«Англия выйдет в финал»

В подкасте Те Рест Ис Футбалл Джо Коул выразил уверенность в том, что сборная Англии одержит победу над Аргентиной.

«Мы отправим Месси на отдых. 100 процентов. Англия выйдет в финал», — сказал Коул.

По мнению бывшего футболиста, Англия в своем нынешнем состоянии является слишком быстрой и опасной командой для Аргентины. Он верит, что «три льва» смогут победить аргентинцев именно за счет темпа и физической активности.

Станет ли скорость проблемой для Аргентины?

Главный аргумент Коула — скорость Англии. Он считает, что защите и полузащите Аргентины будет трудно выдержать высокотемповую игру англичан.

В этих словах есть логика: в полуфинале решают мелкие детали. Одна быстрая атака, одна контратака или один индивидуальный проход могут изменить сценарий всей игры.

Однако у Аргентины есть свой «разрушитель планов» — Лионель Месси. Даже в 39 лет он может перевернуть ход матча одним пасом, одним разворотом или одним стандартным положением. В футболе некоторые люди играют не по «паспортному возрасту», а по «лицензии на волшебство».

Историческое столкновение для Месси

Полуфинал Аргентина — Англия имеет особое значение для Месси. За свою долгую карьеру на международной арене он играл против многих крупных сборных, но противостояние такого уровня против Англии обладает особой интригой.

Этот матч имеет огромное значение не только с точки зрения путевки в финал, но и в контексте исторического соперничества, наследия Месси и амбиций Англии на крупных турнирах.

Кто ждет победителя в финале?

Полуфинал между Англией и Аргентиной состоится 15 июля. Победитель этой пары встретится в финале с Францией или Испанией.

Полуфинал Дата С кем сыграет победитель? Англия — Аргентина 15 июля Франция или Испания Франция — Испания 14 июля Англия или Аргентина

На этой стадии легких соперников не осталось. Но эмоциональный фон вокруг пары Англия — Аргентина особенный: Месси, историческое соперничество, резкие слова Коула и один шаг до финала.

Слова Коула усилили давление

Подобные заявления могут не оказывать прямого влияния на футболистов. Но для болельщиков, СМИ и социальных сетей это равносильно подливанию масла в огонь.

Аргентинская сторона может воспринять такие слова как мотивацию. Английские же фанаты видят в словах Коула признак уверенности.

То есть, еще до начала полуфинала стартовала психологическая битва.

Ответ будет дан на поле

Джо Коул на 100 процентов уверен в победе Англии над Аргентиной. Но в полуфиналах ЧМ прогнозы часто теряют актуальность уже после первого свистка.

Англия быстра, физически сильна и амбициозна. Аргентина же опытна, хладнокровна и у нее есть Месси.

Теперь главный вопрос: действительно ли Англия сможет «отправить Месси на отдых», или аргентинцы в очередной раз опровергнут все прогнозы?