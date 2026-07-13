Европейский союз ввел санкции против холдинга VK и мессенджера Max

·17·Технологии
Европейский союз ввел санкции против холдинга VK и мессенджера Max

Европейский союз включил холдинг VK, одного из крупнейших российских технологических гигантов, в свой обновленный санкционный список. Это решение было опубликовано на официальном правовом портале ЕС и касается не только головной компании, но и ряда ее дочерних структур. Это первые прямые официальные ограничения, введенные ЕС в отношении VK, что знаменует новый этап цифровой безопасности и политического давления в регионе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Под ограничения также попало ООО «Коммуникационная платформа», разработчик мессенджера Max, входящего в состав VK. Совет Европейского союза обвиняет эти структуры в деятельности, связанной с государственной политикой России и контролем над информацией. Кроме того, в список персональных санкций была включена глава компании Елена Багудина.

Технологическая инфраструктура и система СОРМ

Новый пакет санкций ЕС не ограничивается только социальными сетями. В список также вошли крупные технологические компании, такие как «Цитадель», ВАС Экспертс и «Норси-Транс». По заявлению представителей ЕС, эти организации являются основными поставщиками оборудования и программного обеспечения для системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Эти системы попали в поле зрения международного сообщества из-за их использования для отслеживания и контроля данных пользователей.

Пресс-служба VK прокомментировала ситуацию, заявив, что введенные меры не повлияют на работу сервисов. Согласно заявлению компании, социальная сеть VK и мессенджер Max продолжат работать в штатном режиме. Тем не менее эксперты отмечают, что подобные санкции могут в будущем создать трудности для международного сотрудничества и обновления программного обеспечения.

По данным иксбт.ком, новый пакет санкций включает в себя 11 физических лиц и 5 организаций. Хотя персональные санкции в отношении главы холдинга VK Владимира Кириенко действуют с 2022 года, сама компания до этого момента не была включена в общий список. Этот шаг еще больше ограничивает финансовые и правовые возможности холдинга на европейском рынке.

Проблемы с Apple и последствия

Напомним, что в конце июня текущего года компания Apple удалила приложения VK из магазина App Store. Тогда американский техногигант объяснил это решение соблюдением санкционных требований, однако не раскрыл конкретных оснований. Новое решение Европейского союза рассматривается как логическое продолжение этих процессов.

Для пользователей из Узбекистана сервисы VK пока остаются доступными, однако вопрос наличия приложений на международных платформах (App Store, Google Play) и их интеграции с платежными системами может остаться под вопросом. В санкционный список вошли следующие компании:

  • Холдинг VK (головная компания);
  • «Коммуникационная платформа» (мессенджер Max);
  • Холдинг «Цитадель»;
  • ВАС Экспертс;
  • «Норси-Транс».
Данная ситуация свидетельствует о продолжении процесса отрыва российского ИТ-сектора от западных технологий и финансовых рынков. Велика вероятность, что в будущем другие крупные технологические компании также столкнутся с подобными ограничениями.

VKСанкцияларЕвропа ИттифоқиТехнологияMax
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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