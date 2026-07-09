Политика взяла верх над спортом: Балогун помилован благодаря Трампу, а звезда сборной Англии...

В преддверии четвертьфинала чемпионата мира вокруг ФИФА разгорелся грандиозный политико-спортивный скандал. Неожиданное решение организации в отношении нападающего сборной США Фоларина Балогуна раскололо футбольную общественность на два лагеря. Самое интересное, что к этому делу, как утверждается, причастен глава Белого дома Дональд Трамп. Zamin.уз изучил подробности этого нашумевшего события.

Телефонный звонок Трампа изменил решение ФИФА?

Нападающий сборной США Фоларин Балогун, несмотря на полученную красную карточку, получил возможность выйти на поле в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Бельгии. Дисциплинарный комитет ФИФА принял неожиданное решение приостановить наказание игрока с годовым испытательным сроком.

Инсайдеры сообщают, что за этим «актом милосердия» стоит крупная политическая фигура:

Версия: Наказание Балогуна было отложено после личного телефонного обращения президента США Дональда Трампа.

Позиция ФИФА: Руководство организации официально заявляет, что решение дисциплинарного комитета не связано с каким-либо политическим давлением или внешним вмешательством. Однако в футбольном мире мало кто верит этим заявлениям.

С англичанами разговор короткий: Джарелл Куанса сурово наказан

В то время как звезда сборной США отделался легким предупреждением, в отношении защитника сборной Англии Джарелла Куансы было принято прямо противоположное и жесткое решение. Английский футболист, удаленный с поля в матче против Мексики, получил дисквалификацию на два матча.

Как пишет издание Sky, ФИФА в данной ситуации без колебаний применила самую строгую меру. В результате:

Куанса пропустит напряженный четвертьфинальный матч против Норвегии. Если Англия выйдет в полуфинал, он не сможет помочь своей команде и в этой важной игре.

Две судьбы: сравнение дел Балогуна и Куансы

Эти решения ФИФА усилили критику в футбольном мире по поводу применения «двойных стандартов» и системы «избирательного наказания». Чтобы наглядно увидеть ситуацию, достаточно взглянуть на следующую таблицу:

Футболист и сборная В каком матче получил красную? Итоговое решение ФИФА Сыграет ли в четвертьфинале? Фактор, вызвавший критику Фоларин Балогун Матч перед Бельгией 1 год испытательного срока (наказание временно отменено) Да, выйдет против Бельгии Сообщения о звонке из Белого дома от Дональда Трампа Джарелл Куанса Матч против Мексики Полная дисквалификация на 2 матча Нет, пропустит Норвегию и возможный полуфинал Никаких послаблений не было, апелляция отклонена

На данный момент болельщики и эксперты резко осуждают этот шаг ФИФА. Если для представителя одной страны достаточно звонка президента, то член другой команды вынужден наблюдать за важнейшим этапом турнира с трибун. Оказались ли правила ФИФА, которые должны быть твердыми как сталь, бессильными перед большой политикой? Этот вопрос пока остается открытым.