Главный тренер сборной Испании признал: Франция стала сильнее

Сборная Испании готовится к одному из самых серьезных испытаний в шаге от финала ЧМ-2026. Луис де ла Фуэнте перед полуфиналом против Франции признал, что соперник значительно прибавил, но подчеркнул, что и Испания не стоит на месте.

«Франция стала намного сильнее»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о французской сборной с осторожностью и уважением.

«После нашей последней встречи Франция стала намного сильнее. Французские футболисты добились прогресса в индивидуальном плане», — сказал он.

По его словам, Килиан Мбаппе и Усман Дембеле стали еще сильнее, а вся французская команда эволюционировала после предыдущих встреч.

Эти слова перед полуфиналом похожи не на комплимент сопернику, а на признание реальной угрозы. Ведь во Франции очень много игроков, способных в одно мгновение изменить исход матча.

Испания тоже изменилась

Де ла Фуэнте признал рост Франции, но особо подчеркнул, что и Испания не осталась на прежнем уровне.

«Тем не менее, мы тоже не стоим на месте», — заявил испанский специалист.

Это показывает, с каким настроем Испания выходит в полуфинал: есть уважение к сопернику, но нет страха.

В последние годы Испания вновь стала грозной силой благодаря контролю мяча, быстрым передачам, высокому прессингу и смелой игре молодых футболистов. Теперь этот стиль пройдет проверку против быстрой и индивидуально одаренной атаки Франции.

Мбаппе и Дембеле — главная угроза

Де ла Фуэнте отдельно упомянул Мбаппе и Дембеле. И это не случайно.

Мбаппе остается главным лицом французской атаки. Он один из самых опасных футболистов в мире по скорости, удару и использованию свободного пространства.

Дембеле же своими резкими движениями на фланге, преимуществом в ситуациях один на один и неожиданными решениями может создать серьезные проблемы для обороны Испании.

Оружие Франции Угроза для Испании Скорость Мбаппе риск оставить свободные зоны за спиной защиты Дриблинг Дембеле ситуации один на один на флангах Командное развитие недостаточно закрыть только одного игрока Индивидуальное мастерство исход матча может решиться в одном эпизоде

Главная задача для Испании — не позволить звездам Франции показать свой лучший футбол.

Определится имя первого финалиста

Полуфинал между Францией и Испанией состоится в ночь с 14 на 15 июля. Встреча начнется в 00:00 по ташкентскому времени.

Победившая команда станет первым финалистом ЧМ-2026.

Этот матч — не просто полуфинал. Это столкновение двух разных футбольных идей: Испания стремится к контролю мяча, а Франция — к нанесению ударов через быстрые атаки и индивидуальное мастерство.

В полуфинале решают мелкие детали

В таких играх сложно говорить о фаворите. Испания, как действующий чемпион Европы, выйдет на поле с большой уверенностью. Франция же — команда, которая прекрасно знает, как побеждать на крупных турнирах.

На этой стадии одна неточная передача, один стандарт или одна быстрая контратака могут изменить сценарий всей игры.

Проще говоря, здесь нет режима «исправим потом». В полуфинале ошибки наказываются немедленно.

Каким будет ответ Испании?

Де ла Фуэнте открыто признал, что Франция стала сильнее. Но в его словах чувствуется и то, что Испания верит в свои силы.

Теперь все вопросы решит поле: сможет ли Испания остановить Францию за счет контроля мяча, или Мбаппе и Дембеле решат судьбу полуфинала в нескольких эпизодах?

Ответ станет известен в ночь с 14 на 15 июля.