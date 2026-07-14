Большой шанс для Богдана Гуськова: главный бой против Магомеда Анкалаева

·50·Спорт
Большой шанс для Богдана Гуськова: главный бой против Магомеда Анкалаева

Боец UFC из Узбекистана Богдан Гуськов получил самую большую возможность в своей карьере. После того как Халил Раунтри-младший выбыл из главного боя турнира UFC в Абу-Даби из-за травмы, его место займет Гуськов, стремящийся подняться в рейтинге полутяжелого веса.

Раунтри выбыл, Гуськов получил шанс

Изначально главным событием турнира UFC Фигхт Нигхт должен был стать бой между Магомедом Анкалаевым и Халилом Раунтри-младшим. Однако американский боец не сможет выйти в октагон из-за травмы.

UFC оперативно нашел замену, и эта возможность была предоставлена представителю Узбекистана Богдану Гуськову.

Это не просто замена. Для Гуськова это первый главный бой в UFC, шанс совершить резкий скачок в рейтинге и большая сцена, чтобы заявить о себе всему дивизиону.

Соперник — бывший чемпион Магомед Анкалаев

Против Гуськова выйдет один из самых опасных бойцов полутяжелого веса — Магомед Анкалаев.

Анкалаев отличается опытом, тактическим хладнокровием и техникой ударов высокого уровня. Как бывший чемпион, он по-прежнему считается громким именем в дивизионе.

Победа в этом бою не только улучшит личный рекорд Гуськова, но и может значительно приблизить его к титульной гонке.

Как UFC охарактеризовал Гуськова?

В заявлении UFC Богдан Гуськов был упомянут как один из лучших бойцов Узбекистана.

Организация особо подчеркнула, что все его 18 побед были одержаны досрочно. Из них 13 были зафиксированы в первом раунде.

Эта статистика наглядно демонстрирует главное оружие Гуськова: он не любит доверять исход боя решению судей.

Показатель

Данные

Победы

18

Досрочные победы

18

Победы в 1-м раунде

13

Статус в UFC

первый главный бой

Соперник

Магомед Анкалаев

Такие цифры делают бой еще интереснее. Ведь Анкалаев — опытный и осторожный боец, а Гуськов — агрессивный финишер, способный создать угрозу нокаута в любой момент.

12-дневная подготовка — и риск, и шанс

Гуськов соглашается на бой в сжатые сроки. Это большой риск.

Выходить против такого соперника, как Анкалаев, без полноценного лагеря — сложнейшая задача. Особенно если главный бой рассчитан на пять раундов, где физическая подготовка, распределение темпа и психологическое давление имеют решающее значение.

Но в ММА иногда именно такие неожиданные возможности меняют карьеру. Для Гуськова сейчас не время говорить «я не готов». Это ситуация, когда дверь открылась, и нужно войти.

Это может стать историческим вечером для Узбекистана

Турнир UFC в Абу-Даби будет иметь особое значение для узбекских болельщиков. Ведь в главном бою выступит Богдан Гуськов, а в со-главном — еще один представитель Узбекистана Рамазан Темиров.

Темиров сразится с австралийцем Стивом Эрцегом.

Это означает, что в одном карде UFC сразу два узбекских бойца займут места на высоком уровне. Для ММА Узбекистана это огромный сигнал: наши спортсмены становятся не просто «участниками», а фигурами на главной сцене.

Что должен сделать Гуськов?

В бою против Анкалаева ключевым моментом для Гуськова станет использование своей силы финишера в нужное время.

Если он будет слишком спешить, то может попасться на опыт и контратаки Анкалаева. Но если будет слишком осторожен, Анкалаев подстроит темп под себя и заберет преимущество по очкам.

Самый верный сценарий для Гуськова — давление, точные удары, осторожность в клинче и максимальное использование каждой возможности.

В этом бою «один удар — одна история» может стать реальностью. Но чтобы дойти до этого удара, нужно драться с умом.

Важное противостояние и для дивизиона

Полутяжелый вес — один из самых опасных дивизионов в UFC. Здесь одна победа может поднять бойца на несколько ступеней вверх, а одно поражение — отбросить назад.

Если Гуськов победит Анкалаева, его положение в рейтинге резко изменится. Он может войти в число главных претендентов на титул.

А для Анкалаева этот бой важен для сохранения своего статуса и возвращения на чемпионский путь.

В Абу-Даби ожидается большой бой

Турнир UFC Фигхт Нигхт состоится 25 июля в Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою сойдутся Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов. Этот бой может стать самым большим испытанием в карьере Гуськова и большим историческим вечером для узбекских болельщиков.

Теперь главный вопрос один: сможет ли Гуськов превратить эту возможность, полученную в сжатые сроки, в большой скачок в UFC?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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