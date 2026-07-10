Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал

·82·Спорт
Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 Франция обыграла Марокко со счетом 2:0. В матче, прошедшем на стадионе в Фоксборо, французы забили два гола во втором тайме. На 60-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет, а на 68-й минуте Усман Дембеле закрепил преимущество Франции.

В статистике игры Франция также выглядела активнее. Команда нанесла 21 удар, из которых 9 пришлись в створ ворот. Марокко нанесло 5 ударов, 1 из которых был в створ.

По владению мячом Марокко было впереди с 53 процентами. У Франции этот показатель составил 47 процентов. По количеству передач Марокко также впереди: 498 передач. Франция выполнила 472 паса.

По точности передач Франция показала лучший результат. Точность передач у французов составила 92 процента, у Марокко — 88 процентов. По количеству фолов Марокко нарушило правила 12 раз, а Франция — 10 раз.

У обеих команд было зафиксировано по одной желтой карточке. Красных карточек не было. Офсайдов также не наблюдалось. Количество угловых ударов было равным, обе команды подали по 5 угловых.

Таким образом, Франция вышла в полуфинал. Марокко завершило свое участие на стадии четвертьфинала.

ФранцияМароккоКилиан МбаппеУсман ДембелеФИФА 2026Фоксборо
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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