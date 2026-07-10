Как остановить Эрлинга Холанда? Главная формула для сборной Англии

В преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Норвегии эксперты и болельщики спорят об одном: как нейтрализовать Эрлинга Холанда? Этот поединок на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами вызывает огромный интерес не только как противостояние двух сильных команд, но и как дуэль самых опасных нападающих мира. Об этом сообщает Goal.com .

Бывший защитник сборной Англии Дес Уокер в интервью Goal.com раскрыл ключ к победе для подопечных Томаса Тухеля. По его мнению, в игре против звезды «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда психологическая подготовка и концентрация играют более важную роль, чем тактические схемы. Уокер подчеркнул, что при борьбе с форвардами такого уровня от защитников требуется 100-процентная концентрация.

Концентрация и командное единство

«Давайте признаем, это чемпионат мира, и здесь выступают великолепные игроки. Такие футболисты, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, не всегда находятся в центре игры, но у них есть мгновенный гений. В матче против Норвегии концентрация станет решающим фактором. Потому что, как мы видим, можно держать Холанда в тени 98 минут, но на 99-й он появится и забьет два гола», — говорит Дес Уокер.

По словам бывшего защитника, сборная Англии должна сохранить командное единство, которое она продемонстрировала в 1/8 финала против Мексики. Тогда, несмотря на удаление Джарелла Куансы, команда действовала как единое целое и удержала результат. Именно эта дисциплина и взаимовыручка помогут снизить угрозу со стороны норвежских нападающих.

Гонка бомбардиров: Гарри Кейн и Эрлинг Холанд

Этот матч имеет важное значение не только для выхода в полуфинал, но и для борьбы за «Золотую бутсу» турнира. На данный момент на счету Эрлинга Холанда 7 голов, и он лидирует в списке бомбардиров. Капитан сборной Англии Гарри Кейн отстает от него всего на один мяч. Учитывая, что звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем также находится в своей лучшей форме, мы станем свидетелями битвы настоящих звезд на обеих сторонах поля.

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля нацелена на завоевание главного трофея спустя 60 лет. Для этого они полагаются не только на мастерство Гарри Кейна и Джуда Беллингема в атаке, но и на способность остановить такую «машину», как Эрлинг Холанд, в обороне. По мнению Уокера, индивидуальное мастерство обеспечивает голы, а командное единство приносит победы в турнирах.