В ресторане Джизака произошел пожар

Вчера, 11 июля, в одном из ресторанов города Джизака произошел пожар. Об этом сообщили в областном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, в 07:14 в УЧС поступило сообщение о возгорании в ресторане, расположенном на территории махалли «Уратепалик» города Джизака.

После этого пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и локализовали пожар в 07:24. Полностью возгорание было ликвидировано к 08:10.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара и размер нанесенного ущерба.