Термалтаке Капо Кс: возможность сборки двух независимых компьютеров в одном корпусе

·0·Технологии
Термалтаке Капо Кс: возможность сборки двух независимых компьютеров в одном корпусе

Компания Термалтаке, известная своими необычными решениями в мире компьютерных технологий, официально выпустила в продажу новый корпус Капо Кс. Это устройство привлекает внимание тем, что позволяет разместить две полностью независимые системы в одном корпусе одновременно. Модель, представленная в начале лета на выставке Computex, теперь доступна широкой публике. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, цена корпуса Термалтаке Капо Кс установлена на уровне 190 долларов. Его главная особенность заключается в вертикальной конструкции, при которой две системные платы располагаются друг над другом. Из-за этого корпус получился довольно высоким — 691 мм, поэтому он выглядит скорее как отдельная колонна, чем как настольный ПК.

Технические возможности и вместимость

Несмотря на большую высоту корпуса, производители ограничили форм-фактор поддерживаемых плат стандартом Микро-АТКс. Внутри предусмотрено место для двух отдельных блоков питания, что обеспечивает независимую работу каждой системы. Также имеются широкие возможности для системы охлаждения: пользователи могут устанавливать процессорные кулеры высотой до 180 мм.

В плане графических возможностей Капо Кс не ограничивает пользователя. В корпус можно установить видеокарты длиной до 420 мм, что позволяет без проблем разместить даже самые мощные современные модели, такие как NVIDIA RTX 4090. Кроме того, корпус обладает достаточным пространством для установки множества вентиляторов и систем жидкостного охлаждения.

Для кого это предназначено?

Термалтаке рекомендует этот корпус для нескольких целевых аудиторий. Во-первых, это идеальное решение для стримеров: один компьютер используется для игр, а второй — для управления трансляцией и кодирования. Это предотвращает падение производительности во время игры. Во-вторых, для специалистов, работающих с искусственным интеллектом (AI), удобно выделить одну систему для обучения нейросетей, а вторую — для повседневных задач.

Также этот корпус подходит для квартир или офисов с ограниченным рабочим пространством, где два человека работают бок о бок. Использование одного вертикального корпуса вместо двух отдельных системных блоков помогает значительно сэкономить место. Естественно, такие необычные решения могут вызвать интерес и на рынке Узбекистана среди профессиональных пользователей, желающих оптимизировать свою работу.

ТермальтакеКапо ХКомпьютерТехнологияҲардваре
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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