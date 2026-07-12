Почему Манчестер Юнайтед избегает громких имен на трансферном рынке?

·35·Спорт
Почему Манчестер Юнайтед избегает громких имен на трансферном рынке?

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продолжает формировать свою новую стратегию на трансферном рынке. В последние годы руководство команды пытается найти баланс между усилением состава и финансовой дисциплиной. Однако отказ клуба от подписания таких звездных игроков, как Деклан Райс и Гарри Кейн, вызвал жаркие споры среди болельщиков и экспертов. Как сообщает издание Goal.com, такая осторожность клуба может быть связана со страхом перед неудачными трансферами прошлого. Об этом сообщает Goal.com.

По мнению журналиста Манчестер Эвенинг Невс Тайрона Маршалла, отказ клуба от переговоров с «Тоттенхэмом» по трансферу Гарри Кейна был большой ошибкой. Кроме того, у «Манчестер Юнайтед» была возможность подписать Деклана Райса до того, как он перешел в «Арсенал». Сегодня руководство клуба делает ставку не на дорогостоящие покупки в стиле «Галактикос», а на футболистов, которые вписываются в систему команды и оправдают свою стоимость в будущем.

Новый подход к полузащите

В настоящее время болельщики «Манчестер Юнайтед» требуют найти опорного полузащитника, способного заменить Каземиро. Однако руководство клуба, похоже, отказалось от поиска традиционного «разрушителя». Вместо этого команда фокусируется на более универсальных, технически сильных и мобильных игроках, отвечающих требованиям Английской Премьер-лиги. Сообщается, что имена Андрея Сантоса и Эдерсона соответствуют именно этим критериям.

По мнению представителей клуба, в тактической схеме 4-2-3-1 два универсальных полузащитника могут выполнять функции одного чистого опорника более эффективно. Это способствует повышению мобильности команды в центре поля. Несмотря на слухи о таких звездах, как Орельен Тчуамени, клуб рассматривает более реалистичные варианты.

Судьба Маркуса Рэшфорда и реализация новых планов

Одним из важнейших вопросов внутри клуба остается будущее Маркуса Рэшфорда. Хотя в настоящее время с 28-летним нападающим ведутся позитивные переговоры, вероятность его продажи все еще существует. Если Рэшфорд покинет команду, «Манчестер Юнайтед» направит полученные средства на покупку вингеров. На данный момент Крисенсио Саммервилл из «Вест Хэма» и нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе рассматриваются в качестве основных кандидатов.

В заключение можно сказать, что «Манчестер Юнайтед» пытается изменить свой имидж на трансферном рынке. Клуб больше не гонится за громкими именами, а ставит во главу угла долгосрочную стабильность. Насколько эффективной окажется эта стратегия, покажут результаты в новом сезоне.

Манчестер ЮнайтедТрансферларАнглия Премер-лигасиГарри КейнМаркус Рэшфорд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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