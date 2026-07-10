Килиан Мбаппе рассказал о неудачном пенальти и своей травме

·117·Спорт
Килиан Мбаппе рассказал о неудачном пенальти и своей травме

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал нереализованный пенальти в четвертьфинальном матче Чемпионата мира против Марокко. Нападающий открыто признал, что недопонимание в ходе игры и длительные паузы из-за системы VAR помешали ему сосредоточиться. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Одиннадцатиметровый удар, назначенный в ключевой момент встречи, был исполнен после почти трехминутной паузы. В интервью изданию RMC Sport Килиан Мбаппе подчеркнул, что решения арбитра и общение с видеоассистентами нарушили его психологическую готовность. Сначала судья подтвердил назначение пенальти, но последующий пересмотр эпизода поставил футболиста в неловкое положение.

VAR и потеря концентрации

«Я плохо исполнил удар. Ситуация стала немного запутанной. Судья сказал, что пенальти есть, я спросил, закончена ли проверка VAR, он ответил утвердительно. Но когда я взял мяч и приготовился к удару, судья снова подошел и сказал, что решение еще не окончательное и нужно проверить эпизод двухминутной давности», — говорит Килиан Мбаппе.

По словам французской звезды, такие технологические паузы в современном футболе требуют от игроков новой психологической подготовки. Признавая свою ошибку, он отметил, что не собирается винить судей, а наоборот, считает, что нужно быть готовым к таким неожиданным сценариям. «Это часть нового футбола, мы должны к этому адаптироваться», — добавил нападающий.

Опасения по поводу травмы

Замена Килиана Мбаппе на 77-й минуте матча вызвала серьезные опасения у многих болельщиков. Футболист, которому потребовалась медицинская помощь из-за удара по лодыжке, уступил место на поле Жану-Филиппу Матета. Однако после матча капитан успокоил фанатов, сообщив, что травма не является серьезной.

Согласно сообщению ESPN, Килиан Мбаппе будет полностью готов к полуфинальному матчу. Тот факт, что в конце игры он праздновал победу вместе с товарищами по команде, также свидетельствует о его хорошем состоянии. «Я получил удар по лодыжке, но все в порядке. В конце матча Матета мог помочь команде больше, чем я, поэтому меня заменили», — прояснил ситуацию футболист.

Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал. Теперь действующие чемпионы готовятся к очередному сложному испытанию на пути к финалу. Килиан Мбаппе готов выйти на поле в качестве главного оружия своей команды.

ФранцияКилиан МбаппеЖаҳон ЧемпионатиVARФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Сенегале завершилась целая эпоха: Садио Мане закончил карьеру в сборнойВ Сенегале завершилась целая эпоха: Садио Мане закончил карьеру в сборнойСегодня, 16:29Рой Кин назвал способ остановить Францию: одно условие является решающим...Рой Кин назвал способ остановить Францию: одно условие является решающим...Сегодня, 16:25Салах покинул «Ливерпуль»: он выбирает новую команду после ЧМ-2026Салах покинул «Ливерпуль»: он выбирает новую команду после ЧМ-2026Сегодня, 16:23Де ла Фуэнте высказался о Месси: даже в 39 лет одна черта остается неизменнойДе ла Фуэнте высказался о Месси: даже в 39 лет одна черта остается неизменнойСегодня, 16:20Женская команда Арсенала подписала звезду Барселоны Ону БатльеЖенская команда Арсенала подписала звезду Барселоны Ону БатльеСегодня, 16:13Ламин Ямаль мечтает встретиться с Аргентиной и Лионельем Месси в финале чемпионата мираЛамин Ямаль мечтает встретиться с Аргентиной и Лионельем Месси в финале чемпионата мираСегодня, 15:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану