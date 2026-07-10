Килиан Мбаппе рассказал о неудачном пенальти и своей травме

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал нереализованный пенальти в четвертьфинальном матче Чемпионата мира против Марокко. Нападающий открыто признал, что недопонимание в ходе игры и длительные паузы из-за системы VAR помешали ему сосредоточиться. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Одиннадцатиметровый удар, назначенный в ключевой момент встречи, был исполнен после почти трехминутной паузы. В интервью изданию RMC Sport Килиан Мбаппе подчеркнул, что решения арбитра и общение с видеоассистентами нарушили его психологическую готовность. Сначала судья подтвердил назначение пенальти, но последующий пересмотр эпизода поставил футболиста в неловкое положение.

VAR и потеря концентрации

«Я плохо исполнил удар. Ситуация стала немного запутанной. Судья сказал, что пенальти есть, я спросил, закончена ли проверка VAR, он ответил утвердительно. Но когда я взял мяч и приготовился к удару, судья снова подошел и сказал, что решение еще не окончательное и нужно проверить эпизод двухминутной давности», — говорит Килиан Мбаппе.

По словам французской звезды, такие технологические паузы в современном футболе требуют от игроков новой психологической подготовки. Признавая свою ошибку, он отметил, что не собирается винить судей, а наоборот, считает, что нужно быть готовым к таким неожиданным сценариям. «Это часть нового футбола, мы должны к этому адаптироваться», — добавил нападающий.

Опасения по поводу травмы

Замена Килиана Мбаппе на 77-й минуте матча вызвала серьезные опасения у многих болельщиков. Футболист, которому потребовалась медицинская помощь из-за удара по лодыжке, уступил место на поле Жану-Филиппу Матета. Однако после матча капитан успокоил фанатов, сообщив, что травма не является серьезной.

Согласно сообщению ESPN, Килиан Мбаппе будет полностью готов к полуфинальному матчу. Тот факт, что в конце игры он праздновал победу вместе с товарищами по команде, также свидетельствует о его хорошем состоянии. «Я получил удар по лодыжке, но все в порядке. В конце матча Матета мог помочь команде больше, чем я, поэтому меня заменили», — прояснил ситуацию футболист.

Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал. Теперь действующие чемпионы готовятся к очередному сложному испытанию на пути к финалу. Килиан Мбаппе готов выйти на поле в качестве главного оружия своей команды.