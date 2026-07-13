Связка Педро Порро и Ламина Ямаля: новое оружие сборной Испании

·20·Спорт
Связка Педро Порро и Ламина Ямаля: новое оружие сборной Испании

Успешное выступление сборной Испании на чемпионате мира 2026 года продолжается. Прочная связка, сформировавшаяся на правом фланге между защитником «Тоттенхэма» Педро Порро и звездой «Барселоны» Ламином Ямалем, стала одним из главных преимуществ команды Луиса де ла Фуэнте. Начав турнир на скамейке запасных, Порро за короткое время успел стать неотъемлемой частью основного состава. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью изданию Mundo Deportivo Педро Порро рассказал о том, как возникло взаимопонимание на поле с юным талантом Ламином Ямалем. Защитник подчеркнул, что это партнерство не появилось в одночасье, а стало результатом времени и взаимного доверия. Для Порро, выступающего в английской Премьер-лиге, адаптация к игровому стилю Ямаля поначалу была непростой задачей.

Взаимное доверие и тактическая адаптация

«Это вопрос доверия. Чем больше матчей проводишь вместе, тем лучше привыкаешь к действиям партнера. Естественно, первые встречи давались сложнее, ведь я играю в Англии и мы не выступаем за один клуб. Все было немного сложнее, но главное — понимать, что ему нужно в каждом эпизоде», — говорит Педро Порро.

По словам защитника, они постоянно общаются не только на тренировках, но и во время матчей. Несмотря на то, что в игре против Бельгии они уделили больше внимания обороне, именно комбинация Порро и Ямаля заложила фундамент для первого гола команды. Это свидетельствует о том, что они идеально дополняют друг друга не только в защите, но и в атаке.

В полуфинале сборную Испании ждет серьезный соперник в лице Франции. Линия атаки во главе с Килианом Мбаппе станет самым большим испытанием для Порро и его товарищей по команде. Признавая опасность таких игроков, как Усман Дембеле и Майкл Олисе, защитник заявил, что они готовятся к матчу с 200-процентной концентрацией.

Матч против Франции и угроза Мбаппе

«Возможно, это одна из сильнейших линий атаки на чемпионате мира. В матчах против футболистов такого уровня даже мелкие детали имеют огромное значение. Килиан Мбаппе — один из лучших игроков мира, он способен решить исход матча. Мы приложим все усилия, чтобы остановить его», — добавил игрок «Тоттенхэма».

Полуфинальный матч между Испанией и Францией вызывает большой интерес не только как противостояние двух грандов, но и как дуэль связки Порро и Ямаля против Мбаппе. Стабильная игра, которую демонстрируют подопечные Луиса де ла Фуэнте на этом турнире, сделала их одними из главных фаворитов.

ИспанияЖаҳон ЧемпионатиПедро ПорроЛамине ЯмалКилиан Мбаппе
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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