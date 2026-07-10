В Сенегале завершилась целая эпоха: Садио Мане закончил карьеру в сборной

Одна из современных легенд африканского футбола, многолетний лидер и капитан сборной Сенегала Садио Мане поставил точку в своей международной карьере. Об этом сообщило влиятельное сенегальское издание Le Quotidien. Это неожиданное решение 34-летнего нападающего вызвало большой резонанс не только в Сенегале, но и во всем мировом футбольном сообществе. Zamin.uz освещает детали этого исторического ухода и пройденный путь звездного футболиста.

«Я отдал всё ради этого флага»

Прощаясь с национальной командой, Садио Мане в своем заявлении особо подчеркнул безграничную любовь к родине и то, что он отдавал всего себя на поле. Его прощальные слова, адресованные болельщикам, не могут не тронуть любого футбольного фаната:

«Знайте, что я отдал всё ради этого флага. Я вложил все свои силы и всегда до конца боролся на поле за нашу страну».

Лучший бомбардир в истории Сенегала

Мане оставил след в футболке сборной не просто как игрок, а как настоящий рекордсмен. Его статистика на международной арене впечатляет своей солидностью:

Количество матчей: 130 официальных встреч;

Забитые голы: 54 гола (с этим результатом он вошел в историю как лучший бомбардир в истории сборной Сенегала);

Высшее достижение: золотые медали и чемпионский титул Кубка африканских наций 2021 года;

Другие достижения: обладатель серебряных медалей Кубка африканских наций 2019 и 2026 годов.

Плодотворная карьера на клубном уровне

За свою карьеру Садио Мане успел поиграть в сильнейших грандах Европы. В настоящее время, начиная с 2023 года, он защищает честь саудовского клуба «Ан-Наср», и в недавно завершившемся сезоне 2026 года удостоился почетного звания чемпиона Саудовской Аравии в составе этой команды.

В таблице ниже вы можете ознакомиться с основными трофеями, завоеванными Мане в различных клубах:

Клуб Период выступлений / Статус Завоеванные главные трофеи «Ливерпуль» (Англия) Самый яркий период карьеры Чемпион Англии, победитель ЛЧ, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок лиги «Бавария» (Германия) Кратковременная карьера в Мюнхене Чемпион Германии, Суперкубок Германии «Ан-Наср» (Саудовская Аравия) С 2023 года по настоящее время Чемпион Саудовской Аравии по итогам сезона 2026 года

Напомним, что помимо вышеуказанных клубов, Садио Мане за свою карьеру также демонстрировал яркую игру в составе французского «Меца», австрийского «Зальцбурга» и английского «Саутгемптона».