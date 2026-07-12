Хави рассказал о сходствах и различиях Ламина Ямаля с Месси

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави высказался о сравнениях Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

По словам Хави, такие сравнения в определенном смысле понятны. Ведь Ямаль тоже левша, играет на правом фланге, смещается в центр, создает моменты и способен отдать решающую передачу.

В то же время Хави отметил, что сравнение молодого футболиста с одним из величайших игроков всех времен создает для него излишнее давление.

«Мы не делаем парню добра такими сравнениями. Это давит на него. Но, думаю, его это не беспокоит. Он хочет мяч, хочет играть в футбол и получает удовольствие от игры», — сказал Хави.

По его мнению, у Ямаля сильный характер. Хави объяснил это тем, что футболист ведет себя на поле свободно и не избегает ответственности.

Бывший тренер также подчеркнул, что Месси является ориентиром для Ламина. Он оценил положительные отзывы Месси о Ямале как огромный стимул для молодого игрока.

Хави отметил, что между двумя футболистами есть и различия. По его мнению, Ламин больше полагается на дриблинг, в то время как Месси отличался нацеленностью на ворота.

Тем не менее Хави находит их похожими по характеру. По его словам, и Месси, и Ямаль чувствуют, что они отличаются от других. Это один из важных аспектов для того, чтобы стать великим игроком.

Хави также напомнил, что Ламин Ямаль вырос в академии «Барселоны» вместе с такими футболистами, как Пау Кубарси, Марк Берналь, Алехандро Бальде и Гави. По его словам, товарищи по команде прекрасно знают, что Ямаль — особенный талант.