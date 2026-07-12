Лионель Месси установил новый рекорд на чемпионатах мира

Лионель Месси улучшил свой очередной рекорд в истории чемпионатов мира. Капитан сборной Аргентины в четвертьфинальном матче против Швейцарии отдал свою 10-ю голевую передачу.

39-летний футболист выполнил подачу с углового, которую Алексис Мак Аллистер замкнул ударом головой. Таким образом, Месси еще больше укрепил свое лидерство в качестве лучшего ассистента в истории мундиалей.

Мак Аллистер превратил передачу Месси в гол

В четвертьфинале чемпионата мира 2026 года встретились сборные Аргентины и Швейцарии.

В этом матче Месси точно исполнил угловой, а полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер отправил мяч в ворота ударом головой.

Этот эпизод стал историческим достижением для аргентинской звезды.

Месси еще дальше оторвался от Марадоны

Лионель Месси довел количество своих голевых передач на чемпионатах мира до 10.

Предыдущий рекорд принадлежал Диего Марадоне, легендарный футболист отдал на мундиалях 8 результативных передач.

Месси обновил этот рекорд еще в матче против Египта, завершившемся со счетом 3:2, а теперь увеличил отрыв.

10 ассистов — 10 разным футболистам

Интересный факт: все свои 10 голевых передач на чемпионатах мира Месси отдал 10 разным партнерам по команде.

Это доказывает, что он способен руководить атакой сборной Аргентины в разных поколениях и при различных тактических схемах.

Продолжает писать историю в 39 лет

Даже в 39 лет Лионель Месси продолжает влиять на результат на решающих стадиях чемпионата мира.

Его очередной ассист не только принес Аргентине важный гол, но и еще больше укрепил его рекорд в истории мундиалей.