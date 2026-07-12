Беллингем остановил Норвегию: Англия вышла в полуфинал
В четвертьфинале чемпионата мира 2026 года сборная Англии обыграла Норвегию со счетом 2:1 и завоевала путевку в полуфинал. В решающем матче в Майами Джуд Беллингем забил два гола и стал героем встречи.
Теперь на пути к финалу Англия встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария.
Беллингем решил судьбу матча двумя голами
Четвертьфинальный поединок, прошедший в американском городе Майами, прошел в напряженной борьбе. Несмотря на то, что Норвегия оказала серьезное сопротивление сопернику, Англия более эффективно использовала свои моменты.
Автором обоих голов в составе англичан стал Джуд Беллингем. Полузащитник взял на себя лидерские функции в решающий момент и вывел свою команду в следующий этап.
Определен лучший игрок матча
Забивший два гола Беллингем был признан лучшим игроком встречи.
Он отличился не только результативными действиями, но и активностью в полузащите, контролем мяча и участием в организации атак.
Путь Норвегии прервался в четвертьфинале
Сборная Норвегии во главе с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором оставила хорошее впечатление по ходу турнира. Однако в четвертьфинале преодолеть барьер в лице Англии не удалось.
Поражение со счетом 2:1 завершило выступление Норвегии на чемпионате мира.
Кто станет соперником Англии в полуфинале?
В полуфинале сборная Англии встретится с победителем матча Аргентина — Швейцария.
Встреча состоится в ночь с 15 на 16 июля на стадионе «Mercedes-Benz Stadium» в американском городе Атланта.
Теперь главный вопрос — сможет ли Беллингем стать главным героем Англии и в полуфинале?
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