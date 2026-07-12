Беллингем остановил Норвегию: Англия вышла в полуфинал

В четвертьфинале чемпионата мира 2026 года сборная Англии обыграла Норвегию со счетом 2:1 и завоевала путевку в полуфинал. В решающем матче в Майами Джуд Беллингем забил два гола и стал героем встречи.

Теперь на пути к финалу Англия встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария.

Беллингем решил судьбу матча двумя голами

Четвертьфинальный поединок, прошедший в американском городе Майами, прошел в напряженной борьбе. Несмотря на то, что Норвегия оказала серьезное сопротивление сопернику, Англия более эффективно использовала свои моменты.

Автором обоих голов в составе англичан стал Джуд Беллингем. Полузащитник взял на себя лидерские функции в решающий момент и вывел свою команду в следующий этап.

Определен лучший игрок матча

Забивший два гола Беллингем был признан лучшим игроком встречи.

Он отличился не только результативными действиями, но и активностью в полузащите, контролем мяча и участием в организации атак.

Путь Норвегии прервался в четвертьфинале

Сборная Норвегии во главе с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором оставила хорошее впечатление по ходу турнира. Однако в четвертьфинале преодолеть барьер в лице Англии не удалось.

Поражение со счетом 2:1 завершило выступление Норвегии на чемпионате мира.

Кто станет соперником Англии в полуфинале?

В полуфинале сборная Англии встретится с победителем матча Аргентина — Швейцария.

Встреча состоится в ночь с 15 на 16 июля на стадионе «Mercedes-Benz Stadium» в американском городе Атланта.

Теперь главный вопрос — сможет ли Беллингем стать главным героем Англии и в полуфинале?