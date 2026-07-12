Возвращение Макгрегора закончилось трагедией: Конор проиграл в первом раунде

Возвращение Конора Макгрегора в октагон после пятилетнего перерыва принесло результат, которого не ожидали фанаты. В главном бою турнира UFC 329 ирландская звезда уступил Максу Холлоуэю уже в первом раунде.

Самый драматичный момент боя произошел в первые же секунды — Макгрегор поскользнулся и получил травму ноги. Это обстоятельство оказало решающее влияние на исход поединка.

Холлоуэй взял реванш и сравнял счет

В главном бою турнира UFC 329, прошедшего в Лас-Вегасе (США), Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй встретились в октагоне во второй раз.

После того как Макгрегор получил травму в первом же раунде, Холлоуэй перехватил инициативу и завершил бой в свою пользу.

Таким образом, американский боец сумел взять реванш за поражение в 2013 году. Тогда Конор Макгрегор одержал победу единогласным решением судей.

Пятилетний перерыв не принес ожидаемого результата

Это был первый бой для Конора Макгрегора с июля 2021 года.

Хотя возвращение после долгого перерыва вызвало большой интерес у фанатов, бывшему ирландскому чемпиону не удалось успешно вернуться в октагон.

После этого поражения профессиональный рекорд Макгрегора составляет:

22 победы ;

6 поражений.

Макс Холлоуэй же довел свой счет до:

27 побед ;

9 поражений.

Другие основные результаты UFC 329

В рамках турнира состоялся ряд других интересных поединков:

Пэдди Пимблетт победил Бенуа Сен-Дени удушающим приемом в первом раунде.

Марио Баутиста решением судей оказался сильнее Кори Сэндхэгена.

Брэндон Ройвал победил Лоне Кавану удушающим приемом в третьем раунде.

Кинг Грин нокаутировал Терренса Маккинни в первом раунде.

Роберт Уиттакер нокаутировал Никиту Крылова в третьем раунде.

Гейбл Стивсон победил Элайшу Эллисона нокаутом в первом раунде.

Что теперь ждет Макгрегора?

Возвращение Конора Макгрегора прошло не по сценарию, на который рассчитывали фанаты. Травма и поражение в первом раунде породили еще больше вопросов о его дальнейшей карьере.

Теперь главная интрига заключается в том, вернется ли ирландская легенда в октагон снова, или UFC 329 останется одним из последних крупных боев в его карьере?