Возвращение Макгрегора закончилось трагедией: Конор проиграл в первом раунде
Возвращение Конора Макгрегора в октагон после пятилетнего перерыва принесло результат, которого не ожидали фанаты. В главном бою турнира UFC 329 ирландская звезда уступил Максу Холлоуэю уже в первом раунде.
Самый драматичный момент боя произошел в первые же секунды — Макгрегор поскользнулся и получил травму ноги. Это обстоятельство оказало решающее влияние на исход поединка.
Холлоуэй взял реванш и сравнял счет
В главном бою турнира UFC 329, прошедшего в Лас-Вегасе (США), Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй встретились в октагоне во второй раз.
После того как Макгрегор получил травму в первом же раунде, Холлоуэй перехватил инициативу и завершил бой в свою пользу.
Таким образом, американский боец сумел взять реванш за поражение в 2013 году. Тогда Конор Макгрегор одержал победу единогласным решением судей.
Пятилетний перерыв не принес ожидаемого результата
Это был первый бой для Конора Макгрегора с июля 2021 года.
Хотя возвращение после долгого перерыва вызвало большой интерес у фанатов, бывшему ирландскому чемпиону не удалось успешно вернуться в октагон.
После этого поражения профессиональный рекорд Макгрегора составляет:
22 победы;
6 поражений.
Макс Холлоуэй же довел свой счет до:
27 побед;
9 поражений.
Другие основные результаты UFC 329
В рамках турнира состоялся ряд других интересных поединков:
Пэдди Пимблетт победил Бенуа Сен-Дени удушающим приемом в первом раунде.
Марио Баутиста решением судей оказался сильнее Кори Сэндхэгена.
Брэндон Ройвал победил Лоне Кавану удушающим приемом в третьем раунде.
Кинг Грин нокаутировал Терренса Маккинни в первом раунде.
Роберт Уиттакер нокаутировал Никиту Крылова в третьем раунде.
Гейбл Стивсон победил Элайшу Эллисона нокаутом в первом раунде.
Что теперь ждет Макгрегора?
Возвращение Конора Макгрегора прошло не по сценарию, на который рассчитывали фанаты. Травма и поражение в первом раунде породили еще больше вопросов о его дальнейшей карьере.
Теперь главная интрига заключается в том, вернется ли ирландская легенда в октагон снова, или UFC 329 останется одним из последних крупных боев в его карьере?
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