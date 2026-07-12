Что сказал Сольбаккен после болезненного поражения от Англии?

В напряженном матче четвертьфинала чемпионата мира 2026 года сборная Норвегии уступила Англии со счетом 1:2 и завершила свое выступление на турнире. Главный тренер скандинавов Столе Сольбаккен, чья команда стала настоящим открытием мундиаля, поделился своими мыслями после игры. Zamin.uz представляет это заявление, наполненное эмоциями и слезами.

«Мне очень жаль ребят»

На послематчевой пресс-конференции наставник норвежцев подчеркнул, что поражение далось очень тяжело, и отметил, что большой спорт порой бывает крайне жестоким.

Из слов Столе Сольбаккена: «Мне очень жаль ребят, но в этом и заключается самая жестокая сторона спорта высших достижений. В матче против Бразилии удача была на нашей стороне, а сегодня всё было наоборот».

Отворот удачи и похвала футболистам

По словам Сольбаккена, в сегодняшней встрече многие факторы сыграли против команды. Несмотря на это, он высоко оценил характер, проявленный его подопечными на поле:

Воля и стойкость: Начало игры выдалось для скандинавов очень сложным. Однако команда быстро пришла в себя и боролась до конца.

Признание тренера: Главный тренер, едва сдерживая слезы, не скрывал, что гордится своими футболистами: «Сегодня нам не хватило удачи, и многое было против нас. После тех тяжелых 20 минут невозможно не похвалить ребят», — сказал он.

Норвегия — открытие мундиаля

Напомним, что после этой победы со счетом 2:1 сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026.

Несмотря на поражение, сборная Норвегии успела завоевать любовь и уважение миллионов футбольных болельщиков на этом турнире, особенно благодаря исторической победе над Бразилией в 1/8 финала.