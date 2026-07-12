Тухель раскритиковал команду даже после победы: «Сегодня нам улыбнулась удача»

Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв в четвертьфинале Норвегию со счетом 2:1. Однако главный тренер Томас Тухель, несмотря на удовлетворение результатом, открыто выразил недовольство игрой своей команды.

Немецкий специалист назвал выход Англии в полуфинал большим достижением, но не стал скрывать, что с такой игрой выйти в финал будет крайне сложно.

«Мы сами усложнили себе задачу»

По мнению Тухеля, в матче против Норвегии Англия допустила множество технических ошибок и не смогла поддерживать необходимый темп игры.

«Сегодня мы сами очень усложнили себе задачу. Несмотря на это, результат отличный. Мы вышли в полуфинал, это здорово. Но я не удовлетворен нашей игрой. Во всех отношениях», — сказал он.

Тренер подчеркнул, что в команде была самоотдача, но не хватило концентрации и последовательности.

«Сегодня нам улыбнулась удача»

Наставник англичан признал, что его команда действовала недостаточно быстро и сама создавала возможности для соперника.

«Мы двигались недостаточно быстро, наша игра была непоследовательной. Сегодня нам улыбнулась удача», — заявил Тухель.

Это заявление показало, что, несмотря на результат, у тренера есть серьезные опасения перед полуфиналом.

Проблема не в психологии

Тухеля спросили, связана ли такая игра футболистов с психологическим давлением.

Он ответил, что проблема не в характере, а в качестве игры.

«Дело не в психологии. Напротив, с характером все в порядке. Его хоть в коробку складывай и продавай. Проблема в качестве игры — мы должны играть лучше», — сказал тренер.

Запасные заслужили похвалу

Тухель особо отметил игру футболистов, вышедших на поле во втором тайме.

По его словам:

Рис Джеймс показал отличную игру;

Морган Роджерс действовал фантастически;

Эберечи Эзе и Джед Спенс усилили игру по ходу матча.

Тренер подчеркнул, что эти игроки привнесли в команду необходимую энергию и активность.

Краткая, но мощная характеристика Беллингема

О Джуде Беллингеме, забившем два гола в матче против Норвегии, Тухель сказал, что лишние комментарии не нужны.

«Он так действует в каждом матче. Джуд — футболист мирового уровня», — отметил он.

До полуфинала всего три дня

В полуфинале Англия сыграет против Аргентины.

По словам Тухеля, у команды есть всего три дня на подготовку.

«Мы станем сильнее. Мы обязаны это сделать. А сейчас нужно отпраздновать этот успех и насладиться моментом. Нам потребуется многое, чтобы выйти в финал», — сказал главный тренер сборной Англии.

Теперь главный вопрос — сможет ли Англия кардинально улучшить качество игры до полуфинала?