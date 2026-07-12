Аргентина обыграла Швейцарию в дополнительное время: теперь соперник — Англия
Национальная сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ–2026, обыграв Швейцарию со счетом 3:1 в четвертьфинале. В драматичном матче, прошедшем в Канзас-Сити, основное время не выявило победителя, а решающий перелом произошел в дополнительных таймах.
Героем встречи стал Хулиан Альварес. Он забил великолепный гол, выведя Аргентину вперед и внеся огромный вклад в победу своей команды.
Матч перешел в дополнительное время
В четвертьфинальном матче, прошедшем в американском городе Канзас-Сити, Швейцария оказала серьезное сопротивление действующим чемпионам мира.
В основное время выявить сильнейшего не удалось. Поэтому игра перешла в дополнительные таймы.
Именно в этот момент Аргентина продемонстрировала свой опыт и индивидуальное мастерство.
Альварес изменил ход игры суперголом
В дополнительное время Хулиан Альварес поразил ворота соперника потрясающим ударом.
Его гол вывел Аргентину вперед и обеспечил команде психологическое преимущество в матче.
После этого аргентинцы забили еще один мяч, установив окончательный счет 3:1.
Лучший игрок матча
Хулиан Альварес был признан лучшим игроком встречи.
Помимо супергола, нападающий активно действовал на протяжении всей игры, оказывал давление на оборону соперника и взял на себя ответственность в решающий момент.
Большое противостояние в полуфинале
Теперь в полуфинале Аргентина встретится со сборной Англии.
Матч состоится в ночь с 15 на 16 июля на стадионе «Mercedes-Benz Стадиум» в американской Атланте.
Аргентина во главе с Месси и Альваресом против Англии под предводительством Беллингема и Кейна — ожидается грандиозная футбольная битва за путевку в финал.
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