Аргентина обыграла Швейцарию в дополнительное время: теперь соперник — Англия

Национальная сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ–2026, обыграв Швейцарию со счетом 3:1 в четвертьфинале. В драматичном матче, прошедшем в Канзас-Сити, основное время не выявило победителя, а решающий перелом произошел в дополнительных таймах.

Героем встречи стал Хулиан Альварес. Он забил великолепный гол, выведя Аргентину вперед и внеся огромный вклад в победу своей команды.

Матч перешел в дополнительное время

В четвертьфинальном матче, прошедшем в американском городе Канзас-Сити, Швейцария оказала серьезное сопротивление действующим чемпионам мира.

В основное время выявить сильнейшего не удалось. Поэтому игра перешла в дополнительные таймы.

Именно в этот момент Аргентина продемонстрировала свой опыт и индивидуальное мастерство.

Альварес изменил ход игры суперголом

В дополнительное время Хулиан Альварес поразил ворота соперника потрясающим ударом.

Его гол вывел Аргентину вперед и обеспечил команде психологическое преимущество в матче.

После этого аргентинцы забили еще один мяч, установив окончательный счет 3:1.

Лучший игрок матча

Хулиан Альварес был признан лучшим игроком встречи.

Помимо супергола, нападающий активно действовал на протяжении всей игры, оказывал давление на оборону соперника и взял на себя ответственность в решающий момент.

Большое противостояние в полуфинале

Теперь в полуфинале Аргентина встретится со сборной Англии.

Матч состоится в ночь с 15 на 16 июля на стадионе «Mercedes-Benz Стадиум» в американской Атланте.

Аргентина во главе с Месси и Альваресом против Англии под предводительством Беллингема и Кейна — ожидается грандиозная футбольная битва за путевку в финал.