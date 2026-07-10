Аргентина одержала волевую победу над Египтом: Скандалы и чемпионский характер

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта вызвал большой резонанс в футбольном мире. Действующие чемпионы, уступая в два мяча, проявили невероятную волю и вырвали победу. Однако скандалы и обвинения, возникшие после этой встречи в Атланте, выходят за рамки спортивных принципов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

К 67-й минуте матча сборная Египта неожиданно вела со счетом 2:0. Голы Яссера Ибрагима и Мустафы Зико, а также нереализованный Лионельем Месси пенальти поставили Аргентину на грань вылета из турнира. Но подопечные Лионелья Скалони за 11 минут до конца игры продемонстрировали настоящий чемпионский характер.

Чудо, произошедшее за 14 минут

В сложной ситуации команду спас Кристиан Ромеро — он замкнул передачу Лионелья Месси и сократил отставание. Вскоре Лионель Месси показал свое мастерство и восстановил равновесие. А на третьей добавленной минуте полузащитник «Челси» Энцо Фернандес забил победный гол, приведя стадион в восторг. Слёзы Лионелья Месси и тренера Скалони доказали, насколько важна была эта победа для Аргентины.

Однако египетская сторона не смогла достойно принять это поражение. После игры Футбольная ассоциация Египта направила официальную жалобу в ФИФА, обвинив французских арбитров в коррупции и предвзятости в пользу Аргентины. По их мнению, судьи допустили ошибки в нескольких ключевых эпизодах матча.

Претензии Египта и вопрос судейства

Главное недовольство египтян вызвано отменой гола при счете 1:0 и эпизодом с участием Мохаммеда Салаха в конце игры. Египетская сторона настаивает, что против Салаха в штрафной площади были нарушены правила и должен был быть назначен пенальти. Тот факт, что через несколько секунд после этого эпизода Аргентина забила победный гол в контратаке, лишь усилил протесты.

По данным иксбт.ком, египетская сторона требует отстранения судей от турнира. Но футбольные эксперты и аналитики не считают эту победу Аргентины простой удачей или помощью судей. Это, прежде всего, результат стойкости и мастерства команды, которая не теряет самообладания в самые трудные моменты.

Подобный ажиотаж вокруг сборной Аргентины — не новость. Сколько бы у них ни было болельщиков по всему миру, столько же найдется и критиков. Однако результат на поле показывает, что команда под руководством Лионелья Месси еще не готова уступать трон. Эта победа вывела их в четвертьфинал и еще раз подтвердила статус главного претендента на чемпионство.