Стала известна емкость аккумулятора первого складного смартфона Apple iPhone Ultra

·64·Технологии
Стала известна емкость аккумулятора первого складного смартфона Apple iPhone Ultra

Сообщения о том, что компания Apple работает над своим первым складным смартфоном — iPhone Ultra, вызывают огромный интерес в технологическом мире. Согласно информации, предоставленной известным китайским инсайдером Digital Chat Station, аккумуляторная система нового устройства прошла сертификацию, и ожидается, что по своей емкости она превзойдет даже модели основного конкурента — Samsung. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В сертификационных документах указано, что один из поставщиков Apple зарегистрировал комплект, состоящий из двух батарей. Двухкомпонентная аккумуляторная система — обычное явление для складных смартфонов, что позволяет размещать элементы питания в обеих половинах устройства. По данным издания иксбт.ком, номинальная емкость первой батареи составляет 1921 mAh, а второй — 2962 mAh.

Общая номинальная емкость этих двух элементов равна 4883 mAh. Учитывая технические стандарты и разницу между номинальной и типичной емкостью, ожидается, что iPhone Ultra будет представлен на рынке с аккумулятором на 5000 mAh. Этот показатель, несомненно, станет одним из самых высоких в истории смартфонов Apple и позволит пользователям дольше обходиться без подзарядки.

Конкуренция и техническое превосходство

Для сравнения, предполагается, что будущая модель Samsung Galaxy З Фолд8 будет оснащена аккумулятором емкостью 4800 mAh. Только топовая версия этой серии — модель Galaxy Z Фолд8 Ultra — может получить такой же источник питания на 5000 mAh, как и устройство Apple. Таким образом, iPhone Ultra будет обладать большим запасом энергии, чем стандартные складные смартфоны Samsung.

Презентация iPhone Ultra ожидается одновременно с моделями iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, то есть в сентябре следующего года. Хотя ранее ходили слухи о задержке проекта складного смартфона, последние данные подтверждают, что Apple действует согласно намеченному плану.

Инсайдер Digital Chat Station ранее уже завоевал доверие, первым публикуя точную информацию о таких устройствах, как Xiaomi 15 и Realme GT 7 Pro. Поэтому данные сообщения об iPhone Ultra серьезно воспринимаются технологическим сообществом. Похоже, что этим шагом Apple стремится установить новые стандарты на рынке складных смартфонов.

AppleiPhone UltraSamsungСмартфонТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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