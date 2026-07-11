У побережья Ирландии найдена редкая акула, способная жить до 500 лет

·76·Мир
У побережья Ирландии найдена редкая акула, способная жить до 500 лет

На побережье Ирландии была сделана редкая находка, удивившая местных жителей. На берегу страны обнаружили тушу древней гренландской акулы, которая считается одним из самых долгоживущих существ на планете. Специалисты отмечают, что этот крупный морской хищник способен жить до 500 лет, и подобный случай появления этого вида у берегов Ирландии зафиксирован впервые в истории страны.

Сообщается, что Хаммад Чодри и Джеймс Уинтерс О'Доннелл наткнулись на останки огромного морского обитателя во время прогулки по побережью Финнисклин (графство Слайго). По данным Джам Пресс, сначала они приняли его за обычную крупную акулу. Позже о находке сообщили в организацию Ириш Вхале &амп; Dolphin Gруп.

После проведенного осмотра эксперты подтвердили, что туша действительно принадлежит гренландской акуле. Они оценили этот случай как «чрезвычайно редкое и научно значимое явление выброса на берег». Позже образец был доставлен в Музей естественной истории для более глубокого анализа.

Toshlar orasida ko‘k arqon bilan bog‘langan yirik akula yonida bir kishi o‘tiribdi.

По мнению ученых, этой акуле было около 150 лет. Специалисты предполагают, что, судя по хорошо развитым половым признакам, животное почти достигло зрелости до того, как его выбросило на берег. Однако для данного вида этот возраст считается относительно «молодым», так как гренландские акулы могут жить несколько столетий.

Представитель Ириш Вхале &амп; Dolphin Gруп заявил:

«Гренландская акула считается самым долгоживущим позвоночным существом в мире. Продолжительность ее жизни исчисляется столетиями. Научно зафиксированный самый старый экземпляр прожил более полутысячи лет».

Гренландская акула считается одной из самых крупных акул в мире. Ее длина может превышать 20 футов (6 метров), что сопоставимо с размером крупного грузового автомобиля.

Специалисты подчеркивают, что, несмотря на печальный характер события, выброшенный на берег экземпляр позволит ученым собрать больше информации об этом загадочном морском существе. Поскольку гренландские акулы обычно обитают в ледяных водах Арктики и Северной Атлантики на глубине до 7000 футов (около 2100 метров), наблюдать за ними в естественной среде крайне сложно.

Grenlandiya akulasi moviy okean suvida suzmoqda.

Этот вид отличается тяжелым и мощным телосложением, короткой округлой головой и маленькими глазами. По данным Флорида Мусеум, гренландская акула охотится на различных рыб, включая гольцов, зубаток, мелких акул, а иногда и на тюленей и морских свиней.

Тем не менее, специалисты подчеркивают, что эта акула не представляет опасности для людей. Основная причина заключается в том, что ее среда обитания находится в водах, настолько холодных, что человек не смог бы там плавать.

Также эксперты отмечают, что мясо гренландской акулы в свежем виде ядовито, однако его можно употреблять в пищу после специальной ферментации под землей и последующей сушки.

Ожидается, что редкая находка станет еще одним важным научным источником для исследователей. Этот случай может послужить более глубокому изучению образа жизни и биологии гренландской акулы — одного из самых долгоживущих позвоночных в мире.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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