Манчестер Сити перехватил у лондонского Арсенала юный талант Джереми Монга

·37·Спорт
Манчестер Сити перехватил у лондонского Арсенала юный талант Джереми Монга

Чемпион Англии «Манчестер Сити» нанес неожиданный удар по одному из своих главных конкурентов на трансферном рынке — лондонскому «Арсеналу». «Горожане» официально завершили трансфер 17-летнего вингера «Лестер Сити» Джереми Монга. Общая стоимость сделки составляет 10 миллионов фунтов стерлингов и может быть дополнена бонусами в зависимости от будущего прогресса молодого футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Примечательно, что в этой трансферной гонке долгое время лидировал «Арсенал». «Канониры» вели переговоры с игроком на протяжении всего лета и были очень близки к соглашению. Однако «Манчестер Сити» вмешался в процесс в последний момент и сумел склонить чашу весов в свою пользу. На неделе, когда ему исполнилось 17 лет, Монга подписал с манчестерским клубом пятилетний контракт.

Прямой путь в первую команду

В отличие от многих других молодых талантов, Джереми Монга не будет отправлен в академию или молодежный состав «Манчестер Сити». Руководство клуба решило сразу привлечь его к тренировкам с основной командой. Это решение сильно повлияло на выбор футболиста, так как он высоко оценил возможность совершенствовать свое мастерство вместе со звездами на стадионе «Этихад».

Согласно данным иксбт.ком, важную роль в этом трансфере сыграл новый тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска. Специалист хорошо изучил возможности Монга во время своей работы в «Лестер Сити». Футболист дебютировал в профессиональном футболе в апреле 2025 года в возрасте всего 15 лет, став одним из самых молодых игроков в истории турнира.

«Когда я услышал об интересе со стороны «Манчестер Сити», я сразу понял, что это лучший выбор для меня. Стать частью команды, которая за последние 10 лет превратилась в лучший клуб Англии — это мечта любого молодого футболиста. Меня вдохновило то, что здесь дают шанс таким молодым игрокам, как Фил Фоден и Нико О’Райли», — сказал Монга в своем первом интервью.

Футбольный директор «Манчестер Сити» Угу Виана также поделился своим мнением о новом приобретении. Он подчеркнул, что клуб давно следил за Джереми, и его игра в составе «Лестер Сити» не осталась без внимания скаутов. Виана заявил, что клуб примет все меры для реализации огромного потенциала молодого вингера.

Этот трансфер является частью стратегии «Манчестер Сити» по формированию сильного состава не только на сегодняшний день, но и на будущее. Ожидается, что подписание такого таланта, как Джереми Монга, еще больше усилит конкуренцию в атакующей линии команды.

Манчестер СитиАрсеналТрансферЖеремй МонгаАнглия Премер-лигаси
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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