Атлетико Мадрид усилил состав звездой сборной Дании

·39·Спорт
Атлетико Мадрид усилил состав звездой сборной Дании

Мадридский Атлетико завершил очередную важную сделку в летнее трансферное окно. Испанский гранд официально объявил о переходе капитана португальского Спортинга Мортена Юльманна. Этот трансфер оценивается как стратегический шаг для укрепления средней линии мадридского клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно данным Goal.com, сделка обошлась Атлетико в 40 миллионов евро. 27-летний датский полузащитник успешно прошел медицинское обследование в Мадриде и подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года. Это стало одним из крупнейших приобретений команды Диего Симеоне в преддверии нового сезона.

Новая опорная точка в системе Симеоне

Руководство и тренерский штаб Атлетико рассматривали несколько кандидатур на позицию опорного полузащитника, включая игрока Вулверхэмптона Жоао Гомеса. Однако в итоге выбор был сделан именно в пользу Мортена Юльманна. В официальном заявлении клуба особо отмечены физическая мощь футболиста, мастерство отбора мяча и умение читать игру.

Ожидается, что футбольный интеллект Юльманна и точность передач будут играть важную роль в тактических схемах Диего Симеоне. Его приход усилит конкуренцию в команде среди таких игроков, как Коке, Пабло Барриос и Джонни Кардозо. Это создаст дополнительные возможности для Атлетико как в Ла Лиге, так и в матчах Лиги чемпионов.

Путь опытного капитана

Мортен Юльманн начал свою профессиональную карьеру в академии датского Копенгагена, затем набрался опыта в австрийской Адмире Ваккер. Его настоящий взлет произошел в итальянском Лечче. В 23 года Юльманн стал капитаном команды, став вторым самым молодым капитаном в истории Серии А после Франческо Тотти.

В составе Спортинга он провел 141 матч, дважды выиграл чемпионат Португалии и один раз Кубок страны. На международной арене он принял участие в 27 играх за сборную Дании. Его богатый опыт в различных чемпионатах, несомненно, поможет ему быстрее адаптироваться к испанскому футболу.

В настоящее время футболист посетил базу Атлетико и присоединился к предсезонным тренировкам с новыми товарищами по команде. Мадридские болельщики верят, что бойцовские качества Юльманна на поле полностью соответствуют философии Симеоне. Этот трансфер свидетельствует о серьезных намерениях Атлетико Мадрид бороться за трофеи в текущем сезоне.

Атлетико МадридТрансферМортен ХьюлманнЛа ЛигаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Манчестер Сити перехватил у лондонского Арсенала юный талант Джереми МонгаМанчестер Сити перехватил у лондонского Арсенала юный талант Джереми МонгаСегодня, 16:14Аргентина снова на грани краха? Столкновение Месси и «бетонной обороны» Швейцарии!Аргентина снова на грани краха? Столкновение Месси и «бетонной обороны» Швейцарии!Сегодня, 15:40Ферран Торрес может перейти в ПСЖ: Луис Энрике зовет бывшего подопечного в ПарижФерран Торрес может перейти в ПСЖ: Луис Энрике зовет бывшего подопечного в ПарижСегодня, 15:39Ужасающее противостояние сегодня ночью: Холанд против Кейна, а у англичан серьезный кризис!Ужасающее противостояние сегодня ночью: Холанд против Кейна, а у англичан серьезный кризис!Сегодня, 15:36Кто сможет остановить Эрлинга Холанда? Брайан Робсон указал на ошибку Томаса ТухеляКто сможет остановить Эрлинга Холанда? Брайан Робсон указал на ошибку Томаса ТухеляСегодня, 15:15Тьерри Анри нанес неожиданный визит в раздевалку сборной ФранцииТьерри Анри нанес неожиданный визит в раздевалку сборной ФранцииСегодня, 14:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану