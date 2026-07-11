Атлетико Мадрид усилил состав звездой сборной Дании

Мадридский Атлетико завершил очередную важную сделку в летнее трансферное окно. Испанский гранд официально объявил о переходе капитана португальского Спортинга Мортена Юльманна. Этот трансфер оценивается как стратегический шаг для укрепления средней линии мадридского клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно данным Goal.com, сделка обошлась Атлетико в 40 миллионов евро. 27-летний датский полузащитник успешно прошел медицинское обследование в Мадриде и подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года. Это стало одним из крупнейших приобретений команды Диего Симеоне в преддверии нового сезона.

Новая опорная точка в системе Симеоне

Руководство и тренерский штаб Атлетико рассматривали несколько кандидатур на позицию опорного полузащитника, включая игрока Вулверхэмптона Жоао Гомеса. Однако в итоге выбор был сделан именно в пользу Мортена Юльманна. В официальном заявлении клуба особо отмечены физическая мощь футболиста, мастерство отбора мяча и умение читать игру.

Ожидается, что футбольный интеллект Юльманна и точность передач будут играть важную роль в тактических схемах Диего Симеоне. Его приход усилит конкуренцию в команде среди таких игроков, как Коке, Пабло Барриос и Джонни Кардозо. Это создаст дополнительные возможности для Атлетико как в Ла Лиге, так и в матчах Лиги чемпионов.

Путь опытного капитана

Мортен Юльманн начал свою профессиональную карьеру в академии датского Копенгагена, затем набрался опыта в австрийской Адмире Ваккер. Его настоящий взлет произошел в итальянском Лечче. В 23 года Юльманн стал капитаном команды, став вторым самым молодым капитаном в истории Серии А после Франческо Тотти.

В составе Спортинга он провел 141 матч, дважды выиграл чемпионат Португалии и один раз Кубок страны. На международной арене он принял участие в 27 играх за сборную Дании. Его богатый опыт в различных чемпионатах, несомненно, поможет ему быстрее адаптироваться к испанскому футболу.

В настоящее время футболист посетил базу Атлетико и присоединился к предсезонным тренировкам с новыми товарищами по команде. Мадридские болельщики верят, что бойцовские качества Юльманна на поле полностью соответствуют философии Симеоне. Этот трансфер свидетельствует о серьезных намерениях Атлетико Мадрид бороться за трофеи в текущем сезоне.