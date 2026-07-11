Ужасающее противостояние сегодня ночью: Холанд против Кейна, а у англичан серьезный кризис!

Сегодня ночью завершаются четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу. Сначала сборная Англии во главе с Гарри Кейном выйдет на поле против открытия турнира — Норвегии, а ночью действующий чемпион Аргентина померится силами со Швейцарией. Победители этих пар встретятся друг с другом в полуфинале.

Zamin.уз представляет самые важные подробности перед этим центральным противостоянием, которое пройдет в Майами.

Время и место встречи: Матч: Норвегия – Англия

Дата и время: 12 июля, 02:00

Стадион: Хард Рок Стадиум (Майами)

Норвегия — это не только Холанд

На старте турнира многие рассматривали Норвегию как команду, зависящую только от одного игрока. Однако групповой этап и первые матчи плей-офф доказали, что главный тренер Столе Сольбаккен сформировал очень качественную и сплоченную команду. По ходу турнира отношение к норвежцам последовательно менялось.

Особенно убедительной получилась победа над Бразилией: несмотря на два гола Эрлинга Холанда, стало ясно, что этот успех — не только плод его гениальности. В той игре все футболисты команды произвели отличное впечатление. Скандинавы превзошли именитого соперника даже в игровом плане, вынудив их полагаться только на контратаки, а сами хладнокровно использовали свои шансы. В то же время главная звезда бразильцев Винисиус был полностью нейтрализован.

По словам тренера Столе Сольбаккена, Норвегия с самого начала выходит на поле, чтобы владеть мячом и контролировать игру. Команда не боится начинать атаки через центральных защитников даже под длительным давлением. Поэтому трудно заранее сказать, кто в предстоящем матче будет играть первым номером. Хотя на бумаге фаворитом является Англия, на деле Норвегия способна опровергнуть это.

Ужасающая дуэль: Холанд против Кейна

Многие рассматривают эту игру через призму противостояния двух сильнейших на данный момент нападающих планеты. Оба форварда проводят турнир на очень высоком уровне:

Эрлинг Холанд: забил 7 голов в 4 матчах.

Гарри Кейн: на его счету 6 голов.



Наблюдать за столкновением этих двух бомбардиров будет очень интересно, однако игра не ограничивается только их противостоянием.

Цели Англии высоки, но у Тухеля серьезная проблема

Нынешнее поколение сборной Англии доходило до финала на двух последних чемпионатах Европы. А на чемпионате мира 4 года назад команда покинула турнир, уступив будущему финалисту — Франции. В этот раз команда Томаса Тухеля ставит перед собой цель достичь самых высоких результатов на мундиале и не намерена останавливаться в четвертьфинале.

Англичанам приходится проявлять стойкость почти в каждом матче — игры с Хорватией в группе, а также с ДР Конго и Мексикой в плей-офф выдались очень сложными. Хотя к линии обороны в этих матчах возникали определенные вопросы, команда сохраняет общий тонус.

Однако перед игрой с Норвегией на позиции правого защитника у англичан возник настоящий кадровый кризис:

Рис Джеймс, считавшийся основным кандидатом на этот фланг, получил травму. У Спенса, который должен был его заменить, также возникли медицинские проблемы. Третий кандидат, Куанса, получил красную карточку в матче с Мексикой и дисквалифицирован на 2 игры.

Теперь Томас Тухель может быть вынужден пойти на радикальные меры, вплоть до закрытия этой проблемной позиции одним из опорных полузащитников.

«Секретный» план по остановке Холанда

Очевидно, что Томас Тухель подготовил специальный план на игру против Норвегии, направленный в первую очередь на то, чтобы изолировать Холанда от партнеров по команде. Ожидается, что для этого сразу два полузащитника будут привлечены к перекрытию путей передачи мяча на этого опасного нападающего.

Однако Эрлинг Холанд может весь матч ходить незаметно, а затем внезапно «взорваться» и поразить ворота соперника. Поэтому от английских защитников требуется не терять бдительность ни на секунду с первых минут матча.